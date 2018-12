Eilenburg

Das Eilenburger Stadtfest 2019 findet vom 14. bis 16. Juni statt und wird nun doch von der Firma Coex organisiert. Die Stadt überweist ihr dafür 25 000 Euro als Zuschuss. Eine entsprechende Beschlussvorlage, die wortgleich im November noch keine Mehrheit fand, war von Oberbürgermeister Ralf Scheler am Montag erneut eingebracht worden. Am Ende stimmten zwölf Stadträte dafür, fünf sprachen sich dagegen aus, zwei enthielten sich.

Kein Stadtfest ist auch keine Lösung

Ein zuvor von Volker Krause ( CDU) eingebrachter Vorschlag, dass Stadtfest 2019 ausfallen zu lassen und in Ruhe die Optionen zu prüfen, hatte mit sechs Ja-Stimmen keine Mehrheit gefunden.

Vertrag gilt für ein Jahr

Heiko Leihe vom Oberbürgermeisterbereich erläuterte das Vertragswerk, das zunächst ein Jahr gilt. Er betonte, dass es für die Bürger keine signifikanten Änderungen geben wird. Bisher, so erklärte er weiter, habe die Stadt rund 20 000 Euro für das Stadtfest bezahlt. Hinzu kämen 1050 Arbeitsstunden von Mitarbeitern der Verwaltung. Mit der Abgabe der Veranstaltertätigkeit an die Coex könnten diese auf 210 Stunden reduziert werden. Nach wie vor, so Heiko Leihe, würden damit die Kontrolle der Ausgewogenheit bei den Programmen, sowie die Überwachung der Ordnung und Sicherheit, aber auch das Vereinsprogramm, das Entenrennen und gegebenenfalls das Trockenbootrennen in städtischen Händen bleiben.

Von Ilka Fischer