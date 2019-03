Eilenburg

Mit großer Mehrheit hat der Eilenburger Stadtrat den 32 Millionen Euro umfassenden Doppelhaushalt 2019/20 beschlossen. Größte Posten sind dabei das Personal (7,5 Millionen Euro), die Kreisumlage (sechs Millionen Euro), die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (5,5 Millionen Euro), die Zuschüsse für die freien Träger der Kitas (vier Millionen Euro) und der Zuschuss für die Kulturunternehmung mit Schwimmhalle, Bibliothek, Bürgerhaus und Museum (rund eine Million Euro).

Das sind die wichtigsten Projekte

Sechs Millionen Euro werden investiert, wie die Stadtverwaltung dieser Tage informierte. Hier ein Überblick:

Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen im Rathaus, der Feuerwehr Pressen, der Grundschule Berg, im Hort Dr. Belian, in den Kitas „Bärchen“, „Bummi Kneipp“, „Schwalbennest“, „Löwenzahn“ und „Heinzelmännchen“, der Kegelbahn sowie im Friedhofswesen;

Straßenunterhaltung in den Gewerbegebieten, der Puschkinstraße, Ernst-Mey-Straße, Marktplatz, Am Lehmberg, An der Heide, Zur Kämmerei (zwischen Zschettgau und Bahn);

Erweiterungsbau an die Friedrich-Tschanter-Oberschule;

Umbau Roter Hirsch zur Stadtbibliothek;

Erneuerung des Kunstrasens im Ilburg-Stadion/Nachwuchszentrum;

Außenanlagen Martin-Rinckart-Gymnasium;

Instandsetzungen im Jugendclub Just;

Erneuerung der Gehwege in der Hochhausstraße;

Sanierungsarbeiten Multifunktionsgebäude Hallesche Straße;

Straßenbaumaßnahmen in der Rödgener Straße, Radwege, Hartmannstraße, Bahnhofstraße, Am Ehrenfriedhof, Beteiligung Bahnübergang Sprottaer Landstraße, Am Regenbogen, Fahrradabstellanlage Bahnhof Ost;

Erneuerung der Buswartehallen in der Hochhausstraße, Dr.-Külz-Ring, Hartmannstraße, Ostbahnhofstraße, Ortsteil Behlitz und Ziegelstraße.

Von LVZ