Eilenburg

Die Stadt Eilenburg lädt Leipziger Bürger an diesem Samstag zu einem „Gemütlichkeitstag“ ein. Unter dem Motto „Stress? Nicht bei uns!“ sollen Interessierte die Kleinstadt nordöstlich von Leipzig entdecken, wie die Veranstalter am Montag mitteilten.

Um 14 Uhr starten geführte Touren, die in Gespräche mit verschiedensten Einheimischen auf dem Markt münden sollen. Die Rundgänge führen zu Kitas, Schulen, Wohnvierteln und kulturellen Treffpunkten der Stadt.

Der „Gemütlichkeitstag“ ist Teil der Kampagne „Lieblingsstadt Eilenburg – Das Beste an Leipzig“, mit der die Gemeinde seit 2016 um Zuzügler vor allem aus der Großstadt wirbt. Die 16.000-Einwohner-Kommune führt unter anderem Ruhe, preiswerte Grundstücke und einen S-Bahn-Anschluss als Argumente an. In den vergangenen drei Jahren seien jeweils etwa 150 Leipziger nach Eilenburg gezogen, hieß es.

Anreise mit dem Oldtimerbus

Wer möchte, kann ab Leipzig auch kostenlos mit einem Oldtimer-Doppeldeckerbus an- und abreisen. Um 13 Uhr startet die Fahrt an der Richard-Wagner-Straße 2, gegenüber vom Hauptbahnhof. Zurück wird der Bus gegen 18 Uhr sein. Anmeldungen sind per E-Mail unter aktion@lieblingsstadt-eilenburg.de nötig. Alle Infos dazu stehen im Internet: www.lieblingsstadt-eilenburg.de.

Von LVZ/dpa/jr