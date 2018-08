Eilenburg

Am Sonnabend ist es wieder so weit – die inzwischen 9. Eilenburger Orgelnacht wird eingeläutet. Los geht es um 20 Uhr mit Kantorin Lena Ruddies an der Truhenorgel und Susanne Ferl als Sängerin in der St.-Nikolai-Kirche. Zu hören ist ein sommerliches Programm aus Gesängen zum Thema Liebe, Kirchen- und Volkslied. Weiter geht es um 21 Uhr mit Kirchenmusikdirektor Ekkehard Saretz aus Torgau an der Eule-Orgel in der katholischen Kirche St. Xaverius, unter anderem mit der Fantasie in g-Moll von J. S. Bach und anderen bekannten Werken aus der Orgelwelt. Danach haben die Besucher die Gelegenheit, nochmal den Ort zu wechseln, denn um 22 Uhr geht es dann in der Bergkirche St. Marien weiter. Den krönenden Abschluss bildet um 22 Uhr die größte Orgel Eilenburgs, die von Conrad Geißler 1864 erbaut wurde. Tobias Nicolaus, Kantor aus Grimma, wird die Zuhörer mit Improvisationen im Stile des großen Orgelromantikers Max Reger erfreuen.

Der Eintritt zu den drei Konzerten ist frei, es wird am Ausgang eine Kollekte für die kirchenmusikalische Arbeit in Eilenburg eingesammelt.

Von lvz