Eilenburg lädt für Sonntag zum ersten Kindergottesdienst

Eilenburg. Mit Beginn des Februars öffnet die Eilenburger Nikolaikirche wieder regelmäßig am Donnerstag für Besucher, zudem gibt es eine Premiere: Am Sonntag soll es beim Gottesdienst, der um 10.30 Uhr in der Eilenburger Nikolaikirche beginnt, zum ersten Mal parallel einen Kindergottesdienst in der Sakristei geben. Das heißt: Dort können die Kinder malen und spielen. Einmal im Monat soll es dieses Angebot geben, um Familien zu ermöglichen, gemeinsam in die Kirche zu kommen. Das erklärt Karina Höfs vom Gemeindekirchenrat. „Wir sind ein vierköpfiges Team und werden uns abwechseln, sodass es den Kindergottesdienst künftig einmal im Monat geben kann. Voraussichtlich wird das dann jeweils der Gottesdienst am Ende des Monats sein“, erklärt die 37-Jährige.

Offene Kirche immer am Donnerstag

Ab Donnerstag wird sie zudem ihre Mutter Margit Höfs wieder bei der Absicherung der wöchentlichen Öffnungszeiten der Nikolaikirche unterstützen. Von 10 bis 16 Uhr steht diese dann unabhängig von Gottesdiensten und kulturellen Veranstaltungen allen Besuchern offnen. Je nach Stimmung können sich die Interessenten einiges von den Höfs erklären lassen oder das Gotteshaus selbst erkunden.

Spenden fürs Gewölbe

In der Sakristei werden vor allem auch verschiedene dekorative oder praktische Hand- und Bastelarbeiten für kleines Geld angeboten, die Mutter und Tochter zum allergrößten Teil selbst kreieren. Dort sind ebenso die verschiedenen informativen Schriften im Angebot, die sich mit der Geschichte der Nikolaikirche beschäftigen. Ebenso ist hier der symbolische Gewölbestein zu haben. Wer die Metallplakette erwirbt, unterstützt den Wiederaufbau des Gotteshauses, das 1945 zu großen Teilen zerstört wurde. Das Geld, das derzeit aus den Verkäufen zusammen kommt, soll dem Einbau des Gewölbes zu Gute kommen.

Sprechzeit im Gemeindebüro

Karina Höfs ist nicht die gesamte Zeit in der Sakristei. Denn sie sichert donnerstags ebenso ehrenamtlich die Sprechzeit im Gemeindebüro im Gemeindehaus gegenüber der Kirche von 14.30 bis 17.30 Uhr ab. Dienstags ist indessen die regionale Gemeindesekretärin Kornelia Lutzke-Richter dort von 9 bis 14 Uhr. Und schon jetzt weist Karina Höfs darauf hin: Im März soll es erneut einen Bastel-Workshop im Gemeindesaal geben, denn dann steht Ostern vor der Tür.

Von Heike Liesaus