Eilenburg

Am Sonnabend wird der Eilenburger Burgberg gerockt! Mitglieder der Musikwerkstatt Eilenburg und des Kulturnetzwerkes eigenArt gehen das Wagnis ein, auf dem Burgberg die erste Eilenburger Rocknacht zu organisieren, die um 18 Uhr beginnt. Seit Monaten bereiten sie die Veranstaltung vor.

„2016 gab es Rock auf dem See. Etwas ähnliches zu machen, das geisterte danach einige Zeit in unseren Köpfen“, erzählt Daniel Leipelt, der Mitglied des Vereins ist. „Wir sind Eilenburger, und wollen etwas für unsere Heimatstadt, unsere Lieblingsstadt, tun. Wir sind hier aufgewachsen. Unsere Heimatstadt hat uns dabei viel gegeben. Nun wollen wir davon etwas zurückgeben. Warum nicht ein Konzert organisieren?“

Lob für Zusammenarbeit

Daniel Leipelt von der Musikwerkstatt in Eilenburg. Quelle: Bärbel Schumann

Guten Kontakt zur Band Die Rokkers, eine seit zehn Jahren bestehende und inzwischen gefragte Band mit Leipziger Musikern, hatten die Mitglieder der Musikwerkstatt schon lange. Gemeinsam wurde dann die Idee geboren, in Eilenburg mal wieder so richtig abzurocken. Als Veranstaltungsort wurde schließlich der Eilenburger Burgberg gefunden, denn das Konzert sollte für alle, die Rockmusik mögen, gut erreichbar sein.

„Die Zusammenarbeit mit dem Burgverein, der Stadt und vielen anderen ist super. Ja gut, es ist nicht immer alles reibungslos gelaufen und das eine oder andere Problem musste gelöst werden. Aber zusammen haben wir es geschafft, dass nun die erste Eilenburger Rocknacht steigen kann“, so der Eilenburger.

Das Sicherheitskonzept steht, Security ist gebucht. Für die Anwohner und alle Besucher sei wichtig zu wissen, dass für die Straße zum Burgberg zur Veranstaltung Park- und Halteverbot bestehen wird. Parkplätze seien nicht extra ausgewiesen worden.

Vorband kommt aus Eilenburg

Und wie wird die Rocknacht finanziert? „Natürlich aus den Einnahmen, aber wir als Organisatoren gehen ein Risiko ein“, sagt Daniel Leipelt. Aber soweit soll es nicht kommen, denn auch die Vorband zu den Rokkers hat Qualität. Mit Fuel gas stallions konnte eine bekannte Eilenburger Rockband gewonnen werden.

Fuel Gas Stallions - Reach Out Für alle die noch nicht Soundcloud verwenden gibt es jetzt noch unser Weihnachtsgeschenk für euch direkt zu hören! Fuel Gas Stallions wünscht euch frohe Weihnachten und schöne Feiertage! Copyright: Song by Fuel Gas Stallions (2010) Mixed and Mastered by Sebastian Basedrum (2016) Gepostet von Fuel Gas Stallions am Samstag, 24. Dezember 2016

Karten gibt es im Vorverkauf im Limerick‘s Irish Pub Eilenburg in der Leipziger Straße 23 für zehn Euro. An der Abendkasse kosten sie zwölf Euro. Dank der zahlreichen Unterstützer wie „Lieblingsstadt Eilenburg“, Sonnek, Caterer Karsten Fiege und noch einigen anderen blicken die Organisatoren jedenfalls optimistisch dem Sonnabendabend entgegen, wenngleich auch in Taucha Rocknacht und in Böhlitz Beachparty ist.

Rocknacht könnten weitere folgen

„Aber wer richtig guten Rock von ACDC und all den anderen Größen mag, der ist bei uns genau richtig“, so Daniel Leipelt. Denn vom Erfolg der ersten Eilenburger Rocknacht werde abhängen, ob es weitere Auflagen davon gibt.

Von Bärbel Schumann