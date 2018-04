Eilenburg

Am Wochenende wird in Eilenburg zweifach gefeiert: Am Sonnabend das Frühlingsfest von 8 bis 15 Uhr in der Innenstadt und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr die Premiere des Raderlebnistages neben der Schwimmhalle. Stadtführerin Birgit Rabe ist jedes Mal radelnd dabei.

Frühlingsfest

Am Sonnabend erwartet Birgit Rabe Mitradler am Treffpunkt an der östlichen Giebelseite des Rathauses um 10.30 Uhr und um 13 Uhr. Die Insellage des Stadtteils Mitte ist das Thema dieser Touren. Denn egal, ob es über Nebenstraßen, Rad- oder Wiesenwege geht, immer soll es Wasser neben der Route geben. „Wir machen außerdem einen Abstecher zum wohl ältesten Ginkgo-Baum in Eilenburg, schauen, was das Straßennamenlexikon zum einen oder anderen Straßennamen sagt und entdecken ein kleines Stück der grünen Lunge der Stadt Eilenburg“, will Birgit Rabe die Insel näher vorstellen. Ohne eigenen Muskeleinsatz geht es indessen mit der Filmtierschule Telligmann mit der Kutsche ab 10 und ab 13 Uhr auf Tour durch die Stadt.

Beim Frühlingsfest, das die Eilenburger Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft zusammen mit Mitgliedern des Tourismus- und Gewerbevereins Eilenburg organisiert, öffnen Händler der Innenstadt ihre Geschäfte. Auf dem Markt gibt es Frischewaren, Käse-, Honig-, Feinkost-Spezialitäten, Dekoratives aus Holz und Ton. Im kleinen Rahmenprogramm haben die Fröhlichen Akkordeon Asse ebenso wie die Tanzgruppen und das Duo Spontan Akustik ihren Auftritt. Das Haus Mein Fischer zeigt eine Modenschau. Kinderkarussell, Hüpfburg, Mitmachangebote für Kinder, Fahrradcodierung und Schmiedekunst-Schauhandwerk sind angekündigt. Die Freiwillige Feuerwehr Eilenburg will gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz Sicherheitstechnik vorstellen.

Rad-Erlebnis-Tag

Infos über Radwege in der Region, den Mulderadweg, die Eilenburger Schleife sowie die neuesten Modelle der E-Bikes und innovative textile Fahrradschlösser gibt es dann am Sonntag. Abenteurer Roland Kock wird über seine vergangenen und geplanten Langstrecken-Radrei­sen erzählen.

Birgit Rabe startet ab 10.30 Uhr stündlich mit Interessierten eine TGV-Rad-Tour. Das Thema: Bei der Runde durch die Stadt wird Mitgliedern des Tourismus- und Gewerbevereins ein Besuch abgestattet. Das Wohlfühl-Café bereitet „Kaffee auf Rädern“ vor, es wird nachgesehen, wie weit der Bau des Tropi­cana im Eilenburger Tierpark gediehen ist, beim Rialto wird etwas Süßes ge­nascht, der Ratskeller zur Steinhoe bittet zu Tisch und die neue Pension Nr.1 in Eilenburg-Ost öffnet ihre Türen für die Gruppe.

Über eine etwas weitere Distanz geht es mit André Richter ab 11 und 14 Uhr auf dem Mulderadweg bis nach Gruna ans Fährhaus. E-Bikes können beim Showtruck getestet werden. Es gibt Infos über die Eilenburger Schleife und über die verschiedenen Fernradwege. Für Kinder sind Basteln, Schminken, Hüpfburg angesagt. Ein Erlebnis ganz anderer Art verspricht eine Probefahrt mit den Trockenbooten, die sonst zum Stadtfest bei der Regatta am Birner zum Einsatz kommen.

Von Heike Liesaus