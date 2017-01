Eilenburg. Erneut hat Eilenburgs Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) zum Neujahrsempfang nicht allein Stadträte und Vertreter aus Politik und Wirtschaft eingeladen. Die Tradition in der Muldestadt, dieses Treffen mit einem besonderes Thema zu prägen, wird auch am 11. Januar im Bürgerhaus fortgesetzt. Diesmal geht’s um den Erhalt von Denkmalen und Kunst im öffentlichen Raum. Deshalb sind zum größten Teil Eilenburger, die sich beruflich oder privat in diesem Metier engagierten, unter den zirka 200 erwarteten Gästen.

Aha-Effekt auf der Denkmalliste

„Es war auch für uns ein Aha-Effekt: Wir haben in der Stadt 159 unter Denkmalschutz stehende Gebäude. Und der größte Teil davon ist saniert“, erklärt Heiko Leihe, im Rathaus verantwortlich für Öffentlichkeitsarbeit. Dabei war beim Artilleriebeschuss im April 1945 vor allem die Innenstadt und damit ein großer Teil des alten Eilenburg in Schutt und Asche gefallen. Mittlerweile werden aber auch Nachkriegsbauten wie die zwischen Leipziger, Eckart-, Wall- und Rinckartstraße als Beispiel von besonderer städtebaulicher Bedeutung aus den Aufbaujahren angesehen. Sie sind auf der Liste des Landesamtes für Denkmalpflege registriert.

Stadtbildprägend

Zu finden ist da auch die liebevoll sanierte, straßenbildprägende Villa am Anger, die der Arzt Ernst Laaser im Jugendstil errichten ließ. Sie wird gelobt für „die qualitätsvolle Gestaltung mit zahlreichen Ornamenten und Plastiken“. Die meisten Bahn-Gebäude: egal ob Empfangsgebäude, Wassertürme, Stellwerke oder Brückenkopf sind ebenfalls verzeichnet, werden als „wichtige, im Ensemble erhaltene Zeugnisse der Verkehrsentwicklung der Stadt in qualitätsvoller Architektur des Historismus“ angesehen. Es finden sich ebenso wie das Umspannwerk an der ehemaligen B 87, das mittlerweile vom Energieversorger verkauft wurde und dessen Besitzer bisher zwar entkernten, wo aber in den vergangenen Monaten Stillstand eintrat. Nicht allein rechts und links der Bergstraße scheinen Objekte mit und ohne Denkmalschutz dem Verfall preisgegeben, scheinen unrettbar verloren. Neues Leben ist indessen ins Umspannwerk an der Schreckerstraße eingezogen, das als Wohnhaus und Werkstatt genutzt wird. Die ehemalige Molkerei nicht weit entfernt davon wartet indessen noch auf die angekündigte Sanierung.

Würdigung

Das Erhalten und Restaurieren altertümlicher Bauwerke sei fürs Stadtbild genauso wichtig wie die Errichtung neuer einzigartiger Objekte, erklärt Leihe. Es sei wichtig, ihre Leistung zu würdigen. Es wurde versucht, alle zu erreichen, nicht allein solche mit hergerichteten Immobilien. So dürfte der Neujahrsempfang Gelegenheit bieten, sich über Erfahrungen auszutauschen.

Der Referent, der den Vortrag zum Thema des Abends halten wird, steht natürlich fest. „Aber er ist ein Überraschungsgast“, erklärt Heiko Leihe. So viel sei verraten: Es ist ein Mann mit künstlerischem Hintergrund. Denn Eilenburg kann auf viele künstlerische Objekte im öffentlichen Raum verweisen. Auf der Denkmalliste sind auch die kleinen Plastiken aufgeführt, die auf den Grünflächen an der Torgauer Straße/Külz- und Nordring stehen. Auf den Anlagen sind ebenso die Lausch- und Ruf-Trichter des Chemnitzer Designers Michael Stapf zu finden, der auch die „Grillen im Gras“ vor dem Bürgerhaus und zuletzt den Lauschberg auf dem Schloss-Areal schuf.

Von Heike Liesaus