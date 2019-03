Eilenburg

Die Stadtverwaltung in Eilenburg richtet einen Appell an die Einwohner, den Hausmüll nicht in städtischen Papierkörben zu entsorgen beziehungsweise an Kleider- oder Glascontainern abzustellen. Dies sei verboten und werde mit einem empfindlichen Bußgeld belegt, hieß es am Dienstag in einer Mitteilung. Nachbarn sollten entsprechende Vorfälle dem Ordnungsamt der Stadt melden.

Hinterlassenschaften der Hunde entsorgen

Auch Hundehalter sollten ihrer Pflicht nachkommen und die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner in öffentlichen Grünanlagen oder auf Fußwegen entsorgen. Der Kot müsse in einer Tüte aufgelesen und entsorgt werden, „denn nur eine saubere Stadt ist auch eine schöne Stadt“, so die Verwaltung weiter.

Bürger kritisieren Dreckecken

Zuletzt hatte es in der Stadt Eilenburg immer wieder Probleme mit Dreckecken gegeben. Darunter in der Walther-Rathenau-Straße, Bernhardistraße und am Samuelisdamm, wie Bürger in der Einwohnerversammlung im Stadtteil Mitte hinwiesen.

Von LVZ