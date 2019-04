Eilenburg

In Eilenburg sind alle Osterfeuer abgesagt. Im Landkreis Nordsachsen bestehe, so informierte Katharina Eidner vom Oberbürgermeisterbereich Öffentlichkeitsarbeit im Eilenburger Rathaus am Mittwochnachmittag, über die Osterfeiertage die Waldbrandgefahrenstufe 4. „Damit ist eine gefahrlose Durchführung von Brauchtums- und Traditionsfeuern zu Ostern nicht mehr gewährleistet.“

Aus diesem Grund werden durch die Stadtverwaltung Eilenburg alle beantragten und angezeigten Osterfeuer untersagt. Weiterhin werden alle bereits erteilten Genehmigungen für den oben genannten Zeitraum zurückgezogen.

Die Stadt wies zugleich darauf hin, dass bei Zuwiderhandeln, gemäß der Polizeiverordnung der Großen Kreisstadt Eilenburg ein Bußgeld von bis zu 1000 Euro auferlegt werden kann.

Von Ilka Fischer