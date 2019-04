Eilenburg

Eilenburg schafft die Straßenausbaubeitragssatzung ab. Mit 13 Ja- und zehn Nein-Stimmen fand ein von CDU und SPD gemeinsam eingebrachter entsprechender Antrag auf der Sitzung des Stadtrates am Montagabend die notwendige Mehrheit. Damit sind die Grundstückseigentümer in der Franz-Mehring-Straße in Eilenburg die letzten, die für den Ausbau ihrer Straße mit bezahlen müssen.

13 000 Euro für Mehrfamilienhaus

Der höchste Beitrag, der hier für ein Mehrfamilienhaus mit 1400 Quadratmeter Grundstücksfläche errechnet wurde, beläuft sich übrigens auf 13 000 Euro. Bei Einfamilienhäusern, so hatte es Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) in der Debatte artikuliert, seien in der Vergangenheit in der Regel Beiträge zwischen 1500 und 2500 Euro fällig geworden.

Grüner Fink ist nicht betroffen

Diese Beiträge kann die Stadt nun nicht mehr erheben. Die Entscheidung fiel nach zweistündiger überwiegend sachlicher Debatte, die rund 50 Eilenburger verfolgten. Nicht profitieren werden davon übrigens die ebenfalls vertretenen Anwohner vom Grünen Finken, da es sich in ihrem Fall um einen Erschließungsbeitrag handelt. Dieser ist im Baugesetzbuch geregelt.

Aktuell findet derzeit in der Muldestadt kein Straßenbau statt. Daran wird sich vermutlich nichts ändern. Torsten Pötzsch ( SPD) hatte es bei seinem Statement so auf den Punkt gebracht: „Fest steht, wir können künftig weniger Straßen bauen. Die Stadt hat das Geld dafür nicht, die Bürger aber auch nicht.“ Der Verkehrssicherungspflicht müsse die Stadt eben notfalls auch mit Tempo-30-Schildern nachkommen. Steffi Schober ( CDU) meinte: „Wenn wir langfristig planen, gibt es auch Fördermittel.“

Kein Vorschlag, wie Loch im Haushalt gestopft wird

Auch ein Kompromissvorschlag, der von Jürgen Prochnow im Namen der Linken eingebracht wurde, fand bei den Mitgliedern von SPD, CDU sowie bei Christiane Prochnow, die damit gegen ihre Fraktion Die Linke stimmte, und Paul Rzehaczek ( NPD) keinen Zuspruch. Dieser Vorschlag, der auch von den Mitgliedern von Bündnis 90 / Die Grünen mitgetragen wurde, sah eine Absenkung der prozentualen Beteiligung vor. Anlieger hätten damit dann statt 65 noch 50 Prozent der Kosten zu tragen gehabt. Dies könne, so Jürgen Prochnow, mit dem Verzicht des Rückkaufs eines Grundstücks im Gewerbegebiet Schanzberg und der Prüfung des Ausbaustandards in der Uferstraße finanzierbar sein.

Er kritisierte, dass ein solcher Deckungsvorschlag, obwohl in der sächsischen Kommunalgesetzgebung vorgesehen, bei dem SPD/CDU-Vorschlag fehle. Rainer Weihmann ( SPD) verwies darauf, dass die Stadt in den vergangenen 20 Jahren jährlich nur rund 50 000 Euro über die Satzung eingenommen habe. Ein Drittel davon sei wieder für die Verwaltungstätigkeit drauf gegangen. Zudem mahnte er strikte Sparsamkeit bei Stadtrat und Verwaltung an. So hätten Gelder bei der Stadtfestorganisation, beim Umzug der Bibliothek oder auch bei der achtmonatigen Einarbeitungszeit des neuen Fachbereichsleiters Bau gespart werden können. OBM Ralf Scheler verwies dazu nur kurz und knapp, dass dazu jeweils vorab im Stadtrat die entsprechenden Beschlüsse gefasst worden sind.

Derzeit und künftig findet kein Straßenbau statt

Das fachliche Statement der Verwaltung oblag aber eingangs dem Referenten des Oberbürgermeisters, Heiko Leihe. Dieser hatte in seiner kurzen Power-Point Präsentation unter anderem hervorgehoben, dass ohne Satzung alle Eilenburger den Straßenbau mitfinanzieren, auch wenn sie keinen Vorteil davon haben. „Denn das Geld muss irgendwo herkommen.“ Genau dieses Problem sah auch Ellen Häußler ( Bündnis 90 / Die Grünen), die nun den Rotstift bei freiwilligen Aufgaben von Schwimmhalle bis Tierpark befürchtet. Große Probleme mit dem Beschluss hatte auch Kämmerin Ulrike Glück. Unmittelbar nach der Beschlussfassung verhängte sie, wie vorab angekündigt, eine Haushaltssperre für alle Straßenbauten. „Kleinere Einsparungen helfen ein Stück weit, aber sie beheben nicht das Problem.“ Im gerade verabschiedeten Doppelhaushalt 2019 / 2020 der Stadt klafft nun jedenfalls eine Lücke von rund zwei Millionen Euro. Und Kredite könne die Stadt für Straßenbau nicht aufnehmen, da sie ihren Kreditrahmen schon mit dem Schul- und Hortbau ausschöpft.

Von Ilka Fischer