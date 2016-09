Eilenburg. Wieder viel Abwechslung für die reiferen Semester verspricht ab Montag in Eilenburg die 19. Woche der Senioren. So lange wie möglich im Alter selbstbestimmt zu leben, dafür gibt es vor allem beim Auftakt um 10 Uhr im Ratssaal neben der musikalischen Einstimmung durch die Knirpse aus der Heinzelmännchen-Kita und der Ansprache von Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) diverse Tipps von Betriebs- und Behördenvertretern. So von der Eilenburger Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft zum seniorengerechten Wohnen, von der AOK-Krankenkasse, vom Sanitätshaus Neubert sowie zum Senioren-Leitbild für Nordsachsen.

Ausflug zum Burgberg

„Für den Ausflug zum Burgberg am Dienstag gibt es schon viel Interesse“, gab Marianne Aster vom Stadtseniorenrat, den es in der Muldestadt nunmehr im 23. Jahr gibt, noch einmal einen kleinen Ausblick. Das City-Mobil, das Gehbehinderte ans Ziel fährt, sei inzwischen ausgebucht. Ausflügler zu Eilenburgs berühmtestem Wahrzeichen seien am Treffpunkt um 9.30 Uhr auf dem Butzbacher Platz noch willkommen. Auf dem Burgberg öffnet die neue Heinzelberge den Besuchern ihre Pforten, Karin Müller vom Burgverein erklärt Historisches und Neues auf dem Areal des ehemaligen Schlosses. Einen Imbiss gibt es und die Möglichkeit, vom Sorbenturm die Aussicht zu genießen.

Empfehlung: „Honig im Kopf“

Wärmstens empfiehlt Marianne Aster außerdem den Generationen-Nachmittag für Jung und Alt im Belian-Hort am Mittwoch ab 14 Uhr in der Gustav-Raute-Straße 5. „Beim Spielen, Basteln oder Lesen werden wir viel Spaß haben.“ Ein Publikumsmagnet ist gewöhnlich ab 14 Uhr am Donnerstag die Sicherheitskonferenz im kleinen Saal des Bürgerhauses mit aktuellen Informationen aus dem Polizeirevier. Freie Plätze gibt es noch im großen Bürgerhaus-Saal bei der Abschlussveranstaltung mit dem Kaffeenachmittag vor dem wirklich sehenswerten Film „Honig im Kopf“ am Freitag ab 14 Uhr (sechs Euro Eintritt). Um Anmeldung wird gebeten.

Service.: Weitere Infos und Reservierungen unter Telefon 03423 750115

Von Karin Rieck