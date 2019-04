Eilenburg

Nach der Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung in Eilenburg ist unklar, welche Straßen in der Stadt und vor allem in welchem Jahr erneuert werden. Der Kommune fehlen allein für das Haushaltsjahr 2019/20 rund zwei Millionen Euro, die als Straßenausbaubeiträge eingeplant sind, nunmehr aber nicht mehr fließen, weil die Anlieger nicht mehr an den Kosten für den Straßenbau beteiligt werden. Wie geht es jetzt weiter? „Damit wird sich der neue Stadtrat beschäftigen müssen“, sagt Heiko Leihe, Leiter des Oberbürgerbereichs in der Stadtverwaltung. Die Konsequenz sei, dass geplante Straßenbauvorhaben erstmal nicht stattfinden. Zumal auch Eilenburgs Kämmerin Ulrike Glück nach dem Stadtratsbeschluss eine Haushaltssperre für sämtliche Straßenbaumaßnahmen verhängt hatte.

Neuer Stadtrat muss Lösung finden

Die Stadtverwaltung geht davon aus, dass der Straßenbau künftig nur noch auf Sparflamme stattfinden kann. Dazu müsse eine Prioritätenliste erstellt werden, aus der hervorgeht, welche Straßen den größten Bedarf haben. Der neue Stadtrat – am 26. Mai sind Wahlen – werde sich frühestens ab Herbst damit beschäftigen. „Für uns ist das eine erhebliche Herausforderung. Und wir können dann nur um die Geduld der Bürger bitten“, so Leihe weiter mit Blick auf Straßen, die in einem schlechten Zustand sind. Beispiele seien die Damaschkestraße oder die Straße Am Ehrenfriedhof.

Für abgeschlossene Bauprojekte gilt Satzung

Der Eilenburger Stadtrat hatte Anfang des Monats mehrheitlich für die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge gestimmt. CDU und SPD hatten sich dafür stark gemacht. Für bereits abgeschlossene Straßensanierungen gilt allerdings noch die Satzung. Das betrifft auch Fälle, in denen die Gebührenbescheide noch nicht verschickt wurden.

In Sachsen können Straßenausbaubeiträge erhoben werden, müssen aber nicht. Das Land gibt den Kommunen einen Spielraum, auf Beiträge zu verzichten oder diese abzusenken, sofern sie finanziell gut dastehen.

Von Nico Fliegner