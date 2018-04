Eilenburg

Wer bekommt den Heinzel-Preis 2018? Am Freitag sind dazu 230 Gäste ins Eilenburger Bürgerhaus eingeladen. Und einige von ihnen werden nach dem feierlichen Abend Auszeichnungen in den Kategorien, Kultur, Sport und Sonstiges mit nach Hause nehmen. Eine oder einer bekommt gar die Sonderauszeichnung „Heinzel-Preis“, ein kleines Metall-Kunstwerk, das vom Chemnitzer Designer Michael Stapf entworfen wurde.

Mit den stilisierten Heinzelmann-Mützen steht es als Symbol für das Wirken im Sinne der Gemeinnützigkeit und für die gesamte Auszeichnungsveranstaltung. „Das ist quasi das I-Tüpfelchen“, stellt Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) im Vorfeld fest.

Wer diese Preise in Empfang nehmen kann, darüber liegt natürlich noch das Siegel der Geheimhaltung. „Auf alle Fälle sind es in allen Sparten tolle Leute und auch für den Heinzel-Preis wurde eine gute Wahl getroffen“, so Scheler.

Vor drei Jahren wurde die Eilenburger Auszeichnungsveranstaltung fürs Ehrenamt unter den Titel Heinzel-Preis gestellt. Eine Reminiszenz an die in der Muldestadt spielende Sage von den Heinzelmännchen, die Gutes oft im Verborgenen bewirkten. Preise fürs ehrenamtliche Engagement werden in Eilenburg jährlich seit 2007 vergeben.

Von Heike Liesaus