Eilenburg. Der Bedarf ist sichtbar: Baumwurzeln haben das Pflaster und Bordsteine an den Wegen am Külz-Ring in Eilenburg angehoben. Vor allem aber gibt es Umbaubedarf, der nicht immer augenfällig ist: Die Umstiegsstation soll behindertengerecht, aber auch verkehrstechnisch umgestaltet werden. Während aber sonst im Zuge solcher Neugestaltungen zu allererst die Säge kreischt, soll es bei diesem Projekt voraussichtlich allerhöchstens einem Baum an die Rinde gehen, ist von Heiko Leihe, im Rathaus verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit, zu erfahren. Der alte Baumbestand soll erhalten bleiben.

Drei Gestaltungsvorschläge seien den Stadträten im Stadtausschuss vom Planer bisher noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit vorgestellt worden. „Ein spruchreifer Entwurf soll Ende Januar/Anfang Februar kommen“, erklärt Heiko Leihe. Dann könnte also die Öffentlichkeit, wie versprochen, über die Gestaltungs-Ideen informiert werden. „Es gab eine Bedarfsanalyse bei den Busunternehmen. Statistiken sollen noch in die überarbeiteten Varianten einfließen.“

Mehr Platz für Bäume

Wenn Bäume erhalten werden sollen, aber neu gebaut wird, muss ihnen mehr Platz eingeräumt werden. Denn neues Pflaster lässt sich nicht mehr über die dick gewachsenen Wurzeln legen. Somit ergibt sich weniger Platz für die Fahrbahn und das Parken zu beiden Seiten der Anlage. „Dort sind Stellplätze vorhanden, die gerade die Anlieger erhalten wissen wollen“, so Leihe. Auch wenn der Verkehr rings um die Grünanlage fließt, „eine Einbahnstraße gibt es in keiner Variante“. In Eilenburg würden solche Regelungen vermieden, um nicht noch mehr Verkehr zu erzeugen. Die Zahl der aktuell sechs Bushalteplätze am Külz-Ring könnte sich künftig reduzieren. In den verschiedenen Varianten werde von vier bis fünf Stellen ausgegangen. Auch eine Nutzung der Parktasche vor der Alten Post wurde in Betracht gezogen.

Gelegenheit zum Umsteigen

An den Haltestellen am Eilenburger Dr. Külz-Ring treffen verschiedene Linien zusammen. Untersucht werden musste im Vorfeld das Fahrgastverhalten nach Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes samt Busbahnhof, die im vorigen Jahr abgeschlossen wurde. Dort gibt es, rund 600 Meter und sieben Gehminuten vom Külz-Ring entfernt, sechs Bussteige statt bis dahin fünf, und ebenfalls Gelegenheit, zwischen den Buslinien sowie auf die Bahn umzusteigen.

Auf den ÖPNV-Knotenpunkt Külz-Ring, der näher am Stadtzentrum liegt, soll nicht verzichtet werden. Ihn nutzen nach wie vor viele Fahrgäste. Der Zweckverband für den Nahverkehrsraum übernimmt die Kosten für die Planung zu 100 Prozent. Die Realisierung wird für 2017 angestrebt. Jedoch ist die Finanzierung noch nicht komplett gesichert.

Von Heike Liesaus