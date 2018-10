Eilenburg

Beim Bau des Warmhauses Tropicana, das im nächsten Frühsommer im Eilenburger Tierpark eröffnet werden soll, sind etwa drei Viertel geschafft. Die Baukörperhülle steht. Vor diesem ragen in dem mit rund 10 mal 18 Meter nicht ganz kleinen Außenbereich kreuz und quer Robinienstämme in die Luft. In dieser Woche wurde über diese nun von Vereinsmitglied, Metallbildner und Schmied Michael Sittner sowie dem Tierparkhandwerker Ottman Scheidig das Netz gespannt.

Es fehlen noch 30 000 Euro

Ottman Scheidig, Mirarbeiter im Tierpark Eilenburg, bring das neue Netz an. Quelle: Alexander Prautzsch

Auch bei der Finanzierung hat der Verein wichtige Hürden genommen. „Wir werden unsere Budgetgrenze von 400 000 Euro einhalten“, konstatiert Tierparkleiter Stefan Teuber. Neben einem Kredit über 150 000 Euro bringt der Verein 250 000 Euro über Spenden- und Sponsorenmittel auf. Hier fehlen derzeit zwar noch 30 000 Euro, die nun aber noch bis zur Eröffnung akquiriert werden sollen.

Lisztaffen bleiben in ihrem Domizil

Fest steht inzwischen, wer in das von der Natur zurückeroberten Tropicana-Dschungeldorf einzieht. Die Lisztaffen bleiben damit nun doch in ihrem Zuhause an der Gaststätte. Dafür ziehen neben Boa, Leguan und Co. mit dem Kaiserschnurrbarttamarin und dem Goldkopflöwen zwei andere Affenarten ein. „Gerade der Kaiserschnurrbarttarmarin wird als Mercedes unter den Affen gehandelt“, erklärt Teuber. Doch der Tierpark will diesen haben und investiert in ein Paar einen hohen vierstelligen Betrag. Wer den Tierpark unterstützen will, kann ab sofort eine 500 Euro kostende Patenschaft abschließen. Beim Goldkopflöwenaffen handelt es sich um die Hälfte. Der Leguan ist schon für 50 Euro zu haben.

Von Ilka Fischer