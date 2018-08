Eilenburg

Eilenburg – ein Platz des Friedens? Der Chef des Eilenburger Stadtmuseums, Andreas Flegel, ist überzeugt: „Unsere Stadt könnte sich sehr gut in das Europäische Netzwerk – Places of Peace einordnen und von einer Mitgliedschaft aus mehrfacher Sicht profitieren.“ Mehr noch, der Eilenburger Friedensvertrag, der am 31. März 1646 geschlossen wurde und in der Geschichtsschreibung nach Auffassung von Flegel etwas stiefmütterlich behandelt wird, könnte so endlich die Einordnung und Bedeutung erfahren, die er verdient hat. Zugleich, so seine Auffassung, könne die Stadt zum Beispiel beim Image oder auch touristisch davon profitieren.

Zusammenschluss von Orten, an denen Friedensverträge unterzeichnet wurden

Was verbirgt sich hinter diesem Europäischen Netzwerk Place of Peace, übersetzt Plätze des Friedens? Es ist ein Zusammenschluss von Orten, an denen Friedensverträge unterzeichnet wurden. Vertreten werden sie durch öffentliche und private Institutionen. Diese Orte sind sich der historischen, oft tragischen Ereignisse in ihrem Territorium bewusst und erinnern an sie. Derzeit sind in dem Netzwerk 17 europäische Orte vereint. Dazu gehören zum Beispiel in Deutschland Markranstädt mit dem Förderverein Schloss Altranstädt und Wermsdorf mit dem Freundeskreis Schloss Hubertusburg.

Alle Mitglieder des Netzwerkes wirken zusammen, um eine Kultur des Friedens aufzubauen und diese Orte auf Grundlage ihres gemeinsamen historischen und immateriellen Erbes zu fördern. Daraus entstanden ist ein europäischer Friedenserbe-Tourismus mit einer bisher nur virtuellen Route, die sich von Portugal bis Bulgarien erstreckt und die Orte in Europa verbindet, an denen Friedensverträge unterzeichnet wurden. Sie identifizieren und fördern den Geist der Kultur des Friedens, entwickeln ihn weiter.

Mehr als 200 Orte in Europa

Mehr als 200 Orte sind in Europa bekannt, die fast alle europäischen Länder abdecken, die im Laufe der Geschichte an der Unterzeichnung von Friedensverträgen teilnahmen, die Kriege beendeten, aber den Beginn von längeren Phasen der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung von Regionen und Ländern ermöglichten.

„Kontakt zu dem Netzwerk habe ich eigentlich über Günter Tempelhof durch unsere Zusammenarbeit im Rahmen der Veranstaltungen zu ’400 Jahre Dreißigjähriger Krieg’ knüpfen können. Dabei lernte ich Ulf Müller vom Freundeskreis Schloss Hubertusburg Wermsdorf kennen, der zugleich Vizepräsident des Netzwerkes ist“, blickt Andreas Flegel zurück. Auch einige Ideen hat er schon, wie er das Friedenserbe Eilenburgs stärker auch bei der jungen Generation in den Fokus rücken könnte. Der Historiker betreut am Martin-Rinckart-Gymnasium Projekt- und Jahresarbeiten. Denkbar wäre, diese unter das Thema Frieden zu stellen und sich eventuell an dem in regelmäßigen Abständen in Wermsdorf ausgelobten „Hubertusburger Friedenspreis“ zu beteiligen. Der Museumschef könnte sich einen Wettbewerb für Eilenburg zum Thema Frieden, in Zusammenhang mit dem Erbe von Martin Rinckart, vorstellen. Zudem sei auf touristischem Gebiet das eine oder andere im Museum oder an anderen Orten möglich, meint er. Alleingänge will Andreas Flegel jedoch nicht, die Stadt müsse dann auch dahinter stehen.

Görlitz ist auch im Gespräch

Ulf Müller, Vizepräsident des Netzwerkes kann sich gut vorstellen, dass Eilenburg zum Netzwerk gehört. „Das würde dem Landkreis gut stehen, wenn international die Geschichte der nordsächsischen Region bekannter wird“, meint Müller. Derzeit ist das Netzwerk mit Görlitz im Gespräch, denn die Neiße-Stadt will auch Mitglied werden. Dann hätte Sachsen vielleicht künftig drei „Places of Peace“.

Von Bärbel Schumann