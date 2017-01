Eilenburg. So schnell kann aus einem Schaden von 4,95 Euro eine Strafe von 520 Euro werden. Weil ein wegen Diebstahls Angeklagter nicht vor dem Eilenburger Amtsgericht erschien, ereilte ihn nun ein Strafbefehl. Die Geschichte dazu ist kurz: Der Mann war im Toom-Baumarkt in Eilenburg unterwegs und ihm gefielen offenbar Dekoaufkleber. Doch er hatte nicht vor, sie zu bezahlen, versuchte, sich so aus dem Markt zu schleichen. Der Detektiv erwischte den Mann, die Anzeige folgte, ebenso die Anklage, Zeugen wurden geladen. Der Einzige, der aber nun nicht zum Gerichtstermin erschien, war der Angeklagte. 15 Minuten Verspätungsfrist räumte Richterin Carmen Grell dem Mann ein, ehe sie schließlich den Strafbefehl über 40 Tagessätze zu je 13 Euro – das entspricht 520 Euro – erließ. Die Hauptverhandlung wurde ausgesetzt.

Wie bekannt wurde, ist der Angeklagte keineswegs bei der Justiz ein unbeschriebenes Blatt. Eine Reihe von Vorstrafen hatte er bereits angesammelt, allerdings war er bislang nicht wegen Diebstahls auffällig geworden.

Wie der Angeklagte auf den Strafbefehl reagiert, bleibt abzuwarten. Akzeptiert und bezahlt er ihn, ist die Geschichte für ihn damit ausgestanden. Er kann aber auch Einspruch gegen die Entscheidung einlegen. Tut er es, wird die unterbrochene Hauptverhandlung fortgesetzt. Allerdings ist in diesem Fall nicht sicher, ob das dann gesprochene Urteil auch in seinem Interesse ausfallen wird. Milde gestimmt hat er das Gericht mit seinem Fernbleiben jedenfalls nicht

