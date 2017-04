Eilenburg. In der Nacht zu Ostermontag ist ein Jugendlicher am Bahnhof in Eilenburg schwer verletzt aufgefunden worden. Der Mann ist inzwischen verstorben. Vermutlich sei er gestürzt oder umgekippt, teilte die Polizeidirektion Leipzig am Donnerstag auf Nachfrage der LVZ mit.

Ein Zeuge habe den Rettungswagen gerufen. Der 17-Jährige aus Eritrea wurde den weiteren Angaben zufolge in eine Klinik nach Leipzig gebracht, es gab dort Reanimationsmaßnahmen. Woran der Mann letztlich genau verstarb, ist unklar. Die Obduktion stehe laut Polizei noch aus.

Der Jugendliche war in einem Heim für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Reibitz bei Delitzsch untergebracht gewesen. Dort wurde er, weil er am Vorabend nicht zur für die Minderjährigen festgesetzten Zeit erschien, bereits als vermisst gemeldet.

