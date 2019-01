Eilenburg

Drei städtische Baustellen der Stadt Eilenburg befinden sich Anfang 2019 auf der Zielgeraden.

Kita Bummi ist inzwischen fertig

So erfolgten inzwischen bereits die noch ausstehenden Bodenbelagsarbeiten und die Sanitärbestückung in der Kindereinrichtung Bummi. Insgesamt hat die Stadt 384 000 Euro in den Umbau der Einrichtung gesteckt und so zusätzlich 32 Krippen- und 54 Kindergartenplätze geschaffen.

Abnahme auf dem Friedhof steht an

Bei der 320 000 Euro teuren Sanierung der Friedhofskapelle auf dem Mansberg sind die Arbeiten ebenfalls so gut wie abgeschlossen. Hier erfolgt am 16. Januar lediglich noch die Endabnahme der Heizungsanlage und die Freigabe der WC-Anlage für die öffentliche Nutzung. Die Schaffung der barrierefreien WC-Anlage wurde aus dem Investitionsprogramm Barrierefreies Bauen 2018 gefördert.

Jugendtreff erhält Abstell-Garagen

Bis Ende Januar soll zudem auch die Baustelle Kinder- und Jugendtreff Just der Vergangenheit angehören. Voraussichtlich am 25. Januar werden noch die zwei Garagen im Freigelände aufgestellt. Insgesamt hatte die Stadt in den vergangenen Monaten für rund 200 000 Euro hier nicht nur das Bauwerk trocken gelegt, sondern auch den Kellerzugang von außen nach innen verlegt und einen Anbau abgebrochen.

Von Ilka Fischer