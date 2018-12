Eilenburg

Lebensqualität 2.0. ist in die Eilenburger Linienbusse des Unternehmens RVB eingezogen. Es gibt dort nun WLAN, eine drahtlose Verbindung zum Internet für Smartphones, Tablets und Laptops. Chatten, Videos, Facebook – darüber werden sich natürlich vor allem die Schüler freuen, die über 70 Prozent der Busfahrgäste ausmachen.

Angebot richtet sich auch an Berufstätige

Bequem im Bus sitzen, Nachrichten lesen, erste Termine organisieren und vielleicht hin und wieder aus dem Fenster sehen, diese Aussicht kann aber auch für eine andere Gruppe attraktiv sein: „Wir möchten bewusst auch Berufstätige ansprechen“ sagt Fabian Watzke von des Verkehrsunternehmens Vetter, das die LVB-Busse in Eilenburg betreibt.

Landkreis beteiligt sich wesentlich

Die Idee, WLAN möglichst flächendeckend im öffentlichen Nahverkehr einzurichten, wurde Anfang des Jahres konkret und gemeinsam mit dem Landkreis Nordsachsen umgesetzt. Dafür wurde ein kleiner Router an die Rechner in den Bussen angeschlossen. „Das ist kein großer Aufwand“, sagt Fabian Watzke, „mit 1000 Euro ist das gemacht.“ Bedeutender seien da die laufenden Gebühren, die an den Mobilfunkbetreiber zu zahlen sind. Zu konkreten Zahlen möchte sich Watzke nicht äußern: „Der Landkreis beteiligt sich wesentlich“, sagt er nur, „ein Vertrag über die nächsten vier Jahre ist abgeschlossen.“

Nutzung ist einfach

Das Anmelden ist ganz einfach: Der Browser wird aufgerufen, die AGBs akzeptieren und dann kann es losgehen: Chatten, Facebook oder aber schon auf dem Weg in die Arbeit bequem die ein oder andere Mail beantworten – diese Perspektive wird vielleicht auch den einen oder die andere berufstätige Pendlerin davon überzeugen, das Auto doch zu Hause stehen zu lassen.

Von Anna Flora Schade