Eilenburg

Noch stehen in den Werkstatt-Räumen im Haus VI in der Dr.-Belian-Straße in Eilenburg ein paar Möbel. Einige Kinderbetten waren es zuletzt, ein Tisch mit sechs Stühlen, eine Schrankwand, eine halbe Küche. Kostenlos abholbereit. Es ist das letzte Überbleibsel der Möbelwerkstatt des St.-Martin-Caritas-Verbundes. Bald aber ist Schluss. Bis Ende Januar gehen die von der Stadt Eilenburg zum Betriebskosten-Preis bereitgestellten Räume zurück an die Kommune. Nach rund 13 Jahren ist damit das Projekt Möbelwerkstatt, das für einen Zeitraum von je einem halben Jahr weit mehr als 200 Teilnehmer durchlaufen haben, beendet. In dieser Zeit hat es verschiedene Finanzierungsmodelle gegeben, Jugend-, Arbeitsbeschaffungs – und Ein-Euro-Job-Maßnahmen.

Entscheidung zusammen mit Träger gefallen

Die Caritas-Möbelwerkstatt in Eilenburg hatte ihren Sitz im Haus VI. Quelle: E-Mail-LVD

Die Meldung über die Schließung geisterte bereits seit einigen Tagen durch Eilenburg. Markus Müller, Einrichtungsleiter des Caritas St. Martin-Hilfeverbundes, muss dies nun bestätigen. Die Entscheidung sei gemeinsam mit dem Träger in Magdeburg gefallen, so Müller. Er habe die aktuellen Zahlen bereitgestellt, das Ansinnen sei es eigentlich gewesen, das Projekt auch 2019 weiterlaufen zu lassen. Finanziert wurde es über Ein-Euro-Job-Maßnahmen über die Arbeitsagentur. Mit der Pauschale aber könnten gerade mal noch so die Sachkostenkosten gedeckt werden. Fazit: Es rechnet sich einfach nicht mehr. Um die Kosten finanzieren zu können, hätte der Träger allein im nächsten Jahr 30 000 Euro zuschießen müssen. Für zwei der drei von der Schließung betroffenen festen Mitarbeiter geht es als Mitarbeiter der Verwaltung oder Hausmeister weiter, eine zeitlich befristete Stelle läuft aus.

Quelle: Kathrin Kabelitz

2005 war das Projekt mit dem Anspruch gestartet, Bedürftige zu unterstützen. Einen gewissen Reiz hatte das Ganze schon: Denn die Möbel wurden in den Wohnungen der Spender abgeholt, demontiert, zur Werkstatt transportiert. Dort wurden sie gereinigt, Kleinigkeiten repariert und die Möbel in den Ausstellungsräumen aufgebaut. Wer Bedarf hatte, konnte sie für einen kleinen Obolus erwerben, anliefern und wieder aufstellen lassen. Ein niedrigschwelliges Angebot für Bedürftige einerseits, was die Kosten anderseits aber auch nach oben treibt, weil beispielsweise ein enormes Maß an Logistik zu stemmen ist.

Berufliche Orientierung für Langzeitarbeitslose

In all den Jahren konnte dennoch zum einen Menschen in schwierigen finanziellen Situationen geholfen und zum anderen Menschen in schwierigen sozialen Umständen, die oft jahrelang arbeitslos waren, wenigstens für eine begrenzte Zeit eine neue berufliche Orientierung dank einer geordneten Tagesstruktur, eine sinnvolle Arbeit plus einer sozialpädagogischen Begleitung gegeben werden. Das alles fällt nun weg, auch zum Bedauern von Markus Müller. In den letzten Jahren sei die Zahl der Teilnehmer, die derartige Maßnahmen wahrnehmen wollten, gesunken. Anfangs waren es mal 14,15, zuletzt nur noch vier bis fünf, sechs waren eigentlich das Minimum. Das Ansinnen, Menschen so wieder in Arbeit zu bringen, habe sich nicht in dem erhofften Maße erfüllt. Auch die Zahl der Nutzer ging zurück. Zwischen 70 und 80 waren es durchschnittlich pro Jahr, 2016/2017 durch die Flüchtlingskrise 91, zum 31. Oktober 2018, als die letzte Maßnahme endete, waren es 67.

Keine Möglichkeit, Projekt anderweitig fortzuführen

Möglichkeiten, das Möbel-Projekt über den Hilfeverbund weiter zu betreiben, seien geprüft, aber wieder verworfen worden. Immer weniger Ein-Euro-Jobber hieße, mehr eigenes Personal einbeziehen zu müssen. SPD-Stadtrat Torsten Pötzsch, der als Jugendberater der Diakonie ein Büro im Mehrgenerationenhaus Arche hat, hatte sich in das Bemühen von Stadt und Kreis um ein Fortbestehen eingeschaltet. Doch die Handlungsmöglichkeiten seien begrenzt. Es sei sicher eine wünschenswerte infrastrukturelle Maßnahme. Doch fragen müsse man auch, wie notwendig sie ist, zumal sie sich so nur über zusätzliche Subventionen finanzieren lasse. Vor eben diesem Kosten-Problem würde die Arche ebenso stehen, hätte sie dieses Projekt übernommen.

Von Kathrin Kabelitz