Eilenburg/Bad Düben

Der nationalsozialistische Völkermord darf nie vergessen werden. Die Gräueltaten des nationalsozialistischen Regimes müssen im Gedächtnis bleiben, denn immer weniger Menschen gibt es, die aus jener schlimmen Epoche berichten können. In regelmäßigen Abständen nehmen deshalb auch Kirchgemeinden dieses schreckliche Thema zum Anlass, um zu erinnern, zu mahnen und aufzuklären – so am 27. Januar, dem Jahrestag der Befreiung von Auschwitz.

Andacht in der Eilenburger Nikolaikirche

Am Sonntagabend luden in Eilenburg die evangelische Kirchgemeinde und Pfarrerin Edelgard Richter zu einer Andacht in die Nikolaikirche ein, um dem Vergessen entgegenzutreten. Ein großer Davidstern aus vielen Lichtern leuchtete hell in der Mitte des Kirchenschiffes und erinnerte an die vielen ausgelöschten Lebenslichter von Männern, Frauen und Kindern, die den Verbrechen zum Opfer fielen. Nicht zu vergessen die deutschen Opfer, die sich der Gewaltherrschaft entgegenstellten und den Kampf für Menschlichkeit und Gerechtigkeit mit ihrem Leben bezahlten.

Ein großer Davidstern aus vielen Lichtern leuchtete hell in der Mitte des Eilenburger Kirchschiffes. Er erinnerte an die vielen Lebenslichter die damals ausgelöscht wurden. Quelle: Anke Herold

„Der Gerechte muss viel leiden, aber ihm hilft der Herr“, predigte die Pfarrerin aus dem Psalm 34. Auch die Konfirmanden setzen sich regelmäßig mit dem Holocaust auseinander. Sie wissen, was geschehen ist und gedenken, damit es niemals vergessen wird und gestalteten eine Ausstellung im Anschluss an die Andacht. Edelgard Richter vergaß in ihren Ausführungen auch die heutige Zeit nicht. „Die Spirale von Gewalt, Hass und Mord dreht sich nach oben.“ Fremdenhass, Denken in schwarz-weiß und Ängste würden nur allzu oft das Hier und Jetzt bestimmen. „Wenn Menschen ihre Macht missbrauchen, müssen Menschen ihre Heimat, ihre Lieben, ihre Familie verlassen“, erklärte sie.

Ergreifende Lebensgeschichten

Vor diesem Hintergrund hat die Pfarrerin aus den Lebensgeschichten eines jüdischen Mannes und den Erfahrungen eines afghanischen Mädchens gelesen. Die unerträglichen Worte und die kaum auszuhaltende Sätze zeichneten ein Bild dieser Leidenswege, und so stand am Ende der Andacht der Wunsch, dass nicht das Dunkel in dieser Welt herrschen soll, sondern das helle Licht Gottes.

Gedenken auch in Bad Düben

Bereits am Sonntagvormittag erinnerten Bad Dübener im Ortsteil Wellaune am Gedenkstein am Friedhof an die Opfer des Nationalsozialismus. Mitarbeiter der Verwaltung, Ortschaftsräte, Stadträte sowie Bürger waren dabei. Sie legten Blumen nieder. Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) sprach Worte des Gedenkens.

Von Anke Herold