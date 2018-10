Eilenburg

Kai Emanuel ist Sport-Fan und ordnet die Maße der dritten Produktionshalle auf dem Gelände der Eilenburger Ebawe-Anlagentechnik GmbH auf seine Weise ein: 8600 Quadratmeter Fläche – das sind zehn Handball-Felder oder fünfmal das Areal der Icefighters und selbst die Red-Bull-Arena würde Platz finden. Kurzum – Nordsachsens Landrat ist angesichts der Größe des Neubaus, der am Freitag eröffnet wurde, beeindruckt. Kann er auch, weil selbst Philip Froschmayer, Präsident der in Brixen ansässigen Progress Holding AG betont: „Dies ist die größte Halle, die wir in unserer Unternehmensgruppe haben.“

Scheler: Großer Tag für Eilenburg

Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) spricht von einem „großen Tag für Eilenburg“, er sei froh, dass „das Unternehmen ein solch großes Vertrauen in den Standort Eilenburg setzt.“ Für das 105 Mitarbeiter zählende Werk, das Produktionsanlagen für Betonelemente für Kunden auf der ganzen Welt produziert und in der Branche der Hersteller von Produktionsanlagen für die Betonfertigteilindustrie als Weltmarktführer gilt, ist das ein bedeutender Schritt. Denn mit der Investition in zweistelliger Millionenhöhe könne das Unternehmen seine Produktionskapazität in der Formpaletten-Herstellung verdreifachen, so Werner Eckert, neben Jörg Navratil Geschäftsführer am Eilenburger Standort. An der alten Anlage in der benachbarten Halle sei pro Tag eine Formpalette gefertigt worden, jetzt seien es zwei, und das in zwei statt drei Schichten.

Nordsachsens Landrat Kai Emanuel (links) überreicht Geschäftsführer Werner Eckert zur Einweihung der neuen Produktionshalle einen handsignierten und limitierten Kunstdruck von Thilo Rothacker. Diese und andere Motive werden derzeit im Schloss Hartenfels Torgau in der Mut Bilder Ausstellung gezeigt. Quelle: Landratsamt Nordsachsen / Bley

Von Kathrin Kabelitz