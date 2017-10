Eilenburger Eltern verlieren vorm Oberverwaltungsgericht

Bittere Enttäuschung in vier Eilenburger Familien. Das Oberverwaltungsgericht hat im Streit um die Einschulung in der Belian-Grundschule gegen ihren Eilantrag entschieden. Ihre Kinder müssen die ersten vier Schuljahre in den Schulen Ost und Berg absolvieren, obwohl der Weg für sie weiter ist.