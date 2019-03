Eilenburg

Viviane Schumann aus Eilenburg hat bei den Landesmeisterschaften der Floristen den dritten Platz belegt. Die 26-Jährige, die bei Blumen Meuche in Eilenburg arbeitet, präsentierte am Wochenende in Dresden fünf Arbeiten vom Blumenstrauß bis hin zu Hutschmuck und trat im Wettstreit mit vier weiteren Teilnehmern aus Sachsen an. Eine besondere Herausforderung war die Überraschungsarbeit. Die Wettbewerbsteilnehmer hatten erst vor Ort erfahren, was sie gestalten sollen und erhielten dafür 30 Minuten Zeit. Für die gebürtige Eilenburgerin war es der erste große Wettbewerb, an dem sie teilnahm. Im Juli will die junge Frau ihre Meisterausbildung beginnen.

Von nf