Eilenburg

Die Karl-Neumann-Förderschule in Eilenburg will Naturparkschule werden. Vor fast einem Jahr ging sie mit dem Naturpark Dübener Heide eine Kooperation ein. Wie kamen Schulleiterin Cornelia Maiwald und ihre Team überhaupt auf die Idee? „Unsere Schüler halten sich gern in der Natur, an der Lauf auf. Das fördern wir als Schule schon lange. In der Vergangenheit fanden dazu unterschiedliche Aktionen und Projekte statt. Wir haben als Pädagogen gemerkt, dass sie sehr wissbegierig auf diesem Gebiet sind und das zum Beispiel mit dem „Schulwandern“, mit Gastangeboten wie von Naturparkführerin Birgit Rabe oder unserem Schulgarten gefördert“, erklärt Cornelia Maiwald.

Kooperation mit Naturparkverein

Die Kinder seien dabei manchmal auch an ihre körperlichen Grenzen geraten, hätten aber bei allem immer viel Spaß und Freude. Durch Birgit Rabe erfuhr die Schulleitung, dass es die Möglichkeit gibt, Naturparkschule zu werden. Unkompliziert wurde zum Verein Dübener Heide Kontakt aufgenommen. „Schnell war klar, dass wir dieses Ziel anstreben wollen“, so die Schulleiterin.

Ein Konzept wurde erarbeitet, ein Kooperationsvertrag mit gemeinsamen Aktionen unterschrieben. Die ersten davon konnten bereits umgesetzt werden. Im vergangenen Winter bauten die Kinder Nistkästen, die sie später im Eilenburger Bürgergarten aufhängten. Am Umweltaktionstag im April befassten sich die Schüler mit dem Thema Bienen und pflanzten am Ende sogar eine Weide.

Waldolympiade am Bergwitzsee

Das Schulteam war im vergangenen Monat zum Beispiel für zwei Tage am Bergwitzsee, wo es unter anderem eine Waldolympiade absolvierte. „Die Schüler waren hell begeistert und konnten viele Erfahrungen sammeln. Wir haben gemerkt, je mehr sie zum Beispiel über die Dinge in der Natur wissen, um so achtsamer gehen sie damit um“, nennt Cornelia Maiwald eines der Ergebnisse.

Viele Ideen sollen in Zukunft noch umgesetzt werden. „Unser Ziel ist, dass wir bis zum großen Schulfest im Mai des kommenden Jahres den Titel Naturparkschule“ erhalten. Ich denke, wir werden das schaffen“, so die Schulleiterin.

Von Bärbel Schumann