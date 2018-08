Eilenburg

„Gummitiere gibt es an jeder Ecke, aber wenn sie mit dem Zug angerollt kommen, ist das etwas ganz Besonderes“, weiß Peter Murch und setzt dieses Wissen nun schon seit einigen Jahren in die Tat um, wenn der Gartenverein Gleisdreieck zum jährlichen Gartenfest einlädt. Vom Gartenfreund wandelt sich Murch dann für kurze Zeit zum Schaffner und versetzt vor allem die Jüngsten ins Staunen. In seinen gut 330 Quadratmeter großen Garten gibt es eine 105 Meter lange Schienenstrecke, auf der bis zu vier Gartenbahnzüge gleichzeitig ihre Runden ziehen können. Dann tummeln sich Schaulustige, um das Spektakel mitzuerleben.

Kids sind begeistert

Noch fünf Runden, dann fährt der letzte und gut gefüllte Spielzeug-Güterzug an die Haltestelle, um seine Ladung an die begeisterten Kids abzugeben. Die kleine Fiona Bär ist ganz gespannt und wartet geduldig, bis auch sie an der Reihe ist. „Schokoladentaler, Lollis und ein Leuchtstäbchen habe ich bekommen. Ich fand es toll, dass die Süßigkeiten mit dem Zug angerollt kommen“, sagt das Mädchen und freut sich auf den Nachmittag mit Parkeisenbahn, Hüpfburg, Tanzen und Kinderschminken.

Unterdessen schaut auch Lutz Schmidt im Garten von Peter Murch vorbei. Er ist Vereinsvorsitzender des Gartenvereins Gleisdreieck. „Ein toller Einstieg und ein Höhepunkt für die kleinen Gäste bevor das Hauptprogramm am Nachmittag dann losgeht“, so Schmidt. Seit dreißig Jahren gibt es die Gartensparte. „Wir wollen vor allem junge Leute in die Gärten ziehen, die dann einmal weiterführen, was wir im Jahr 1988 begonnen haben“, wünscht sich der Vorsitzende.

Im Kugelfang geht’s weiter

Für Peter Murch ist aber an dem Tag noch lange nicht Schluss mit lustig. Denn auf seinem Programm steht noch der Besuch im Gartenverein Kugelfang. Als Sachsen-Peter gestaltet er das Festprogramm mit, denn dort feiert man ebenfalls ein Jubiläum. Die Präsente für Hundert Jahre Kugelfang nimmt Vorsitzender Thoma Meckel in Empfang. Mit Fanfarenzug und Oberbürgermeister wurden die Feierlichkeiten auch am Samstagvormittag eröffnet. Für die Kleingärtner vor und hinter der Mulde ging also ein aktives Wochenende mit vielen Höhepunkten für Groß und Klein vorüber. Denn ein Garten ist ja bekanntlich nicht nur zum Arbeiten da, sondern vor allem zum Erholen, Genießen und auch mal richtig Feiern.

Von Anke Herold