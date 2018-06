Eilenburg

Dabei gibt es das Zeitungsprojekt, das Ellen Häußler als Ganztagsangebot leitet, erst seit Ostern. So viel verraten die Zeitungsmacher: Es wird auch in dieser Ausgabe wieder was zum Ausmalen und was zum Knobeln geben.

Damit das aber mit der Zeitung insgesamt noch besser klappt, dafür luden sich die Grundschüler am Schuljahresende mit LVZ-Redakteurin Ilka Fischer einen Profi ein. Dass Nachrichten seit über 400 Jahren in Zeitungen gedruckt werden, im Internet aber erst seit 20 Jahren stehen, darüber staunten die Kinder dann doch.

Doch egal, ob online oder offline: der Tipp der Redakteurin, möglichst oft „ist“ und „sind“ durch aussagekräftigere Verben zu ersetzen, gilt im Journalismus überall und wurde gleich mal ausprobiert. Gemeinsam fiel den Erst- bis Drittklässlern nämlich schon ein, dass die Kinder eben nicht nur gern in der Schule „sind“, sondern dass sie dort rechnen, schreiben, tanzen, spielen, toben ...

Inwieweit sie diesen Tipp nun noch für ihre letzte Ausgabe mit Schwerpunkt Besuch der historischen Klassenstunde im Eilenburger Museum umsetzen können? Die Auflösung findet sich in der nächsten Zeitung.

Von Ilka Fischer