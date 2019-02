Eilenburg

Neue Preise, Investitionen, Smart meter, neues Abrechnungssystem, Online-Portal – für die Eilenburger Stadtwerke hat das Jahr mit einigen Änderungen begonnen.

Preiserhöhung bei Strom und Gas

Preise: Das neue Jahr ist mit einer Preiserhöhung gestartet. Geschäftsführerin Maike Trulson-Schult spricht von einer Anpassung der Preise, die vor allem dem Ausbau erneuerbarer Energien und der Tatsache geschuldet sei, dass weniger Mengen Gas gefördert werden und die Preise am Markt gestiegen seien. Dennoch sei die Erhöhung moderat, wie sie an zwei Beispielen festmacht.

1. Strom (Beispiel Tarif „ilburg clever“) – Bei einer Jahresmenge von 2000 Kilowattstunden macht das im Vergleich zu 2018 plus 1,98 Euro/Monat aus. „In den Jahren 2013 bis 2016 und 2018 konnten wir die Preise stabil halten, 2017 gab es eine Erhöhung von 1,19 Cent/kWh (brutto).“

2. Gas (Beispiel Tarif „ilburg gas“). Bei einer Jahresmenge von 15 000 kWh beträgt die Kostendifferenz (brutto) von 2019 zu 2018 plus 5,21 Euro/Monat. „Auch hier konnten wir in den Jahren 2013 bis 2015 und 2018 die Preise stabil halten, 2016 gab es eine Senkung von 0,6 Cent/kWh im Arbeitspreis und eine Erhöhung des (Jahres-)Grundpreises um 11,42 Euro, 2017 gab es eine Senkung von 0,3 Cent/kWh (brutto) im Arbeitspreis.

Stadtwerke planen Investitionen

Investitionen: Für die Versorgung des Wohngebietes Grüner Fink im Osten der Stadt sind 2019 für Strom und Gas Investitionskosten in Höhe von 240 000 Euro geplant. Dazu gehört auch die gastechnische Erschließung der Florian-Geyer-Siedlung. Bisher gibt es dort vor allem ältere Flüssiggastanks. Mit der Erschließung ist künftig auch der Erdgasanschluss möglich. In der Schreckerstraße werden im zweiten Bauabschnitt weitere Mittelspannungs- und Niederspannungsleitungen verlegt sowie teilweise Hausanschlüsse erneuert. Am Maxim-Gorki-Platz soll eine neue Trafo-Station gesetzt werden. „Die alte ist verschlissen“, so Trulson-Schult. Die Versorgungssicherheit werde damit verbessert.

Der intelligente Zähler kommt

Intelligente Zähler: Die Stadtwerke beginnen in diesem Jahr mit dem Einbau von sogenannten intelligenten Zählern, diese bestehen aus einem elektronischen Messwerk und einer digitalen Anzeige. Laut Energiekonzept der Bundesregierung müssen künftig alle Haushalte mit digitalen Zählern, die die bisherigen analogen ersetzen, ausgestattet werden. Mit diesen ist es künftig möglich, Verbrauchsdaten zu sammeln und auszuwerten.

So sieht ein digitaler Zähler aus, der in Haushalten eingebaut werden soll, die die Eilenburger Stadtwerke versorgen. Quelle: Stadtwerke

Diese Zähler können bei Bedarf – bei Gewerbekunden beispielsweise – auch auf Messeinrichtungen aufgerüstet werden, die über ein Smart-Meter-Gateway in ein Kommunikationssystem eingebunden werden können. Das Unternehmen beginnt in diesem Jahr mit dem Einbau der ersten 1400 von 11 000 Zählern.

Veränderungen bei der Abrechnung

Neues Abrechnungssystem: Die Stadtwerke Eilenburg haben ihr Abrechnungssystem umgestellt. Dadurch wird der Kundenservice besser, die Rechnungen sind übersichtlicher. Die Umstellung hat allerdings zur Folge, dass die Neuberechnung der Abschlagszahlungen diesmal nicht auf der Jahresabrechnung auftaucht, die Höhe der Zahlungen erst im Februar mitgeteilt wird.

„Wir haben uns zu dem Schritt entschieden, da unser neuer Gesellschafter Gelsenwasser ebenfalls mit SAP arbeitet und wir von diesem Wissen profitieren“, so Trulson-Schult. Ein Vorteil: Die Rechnungen weisen künftig unter anderem den tatsächlich geleisteten Zahlungsbetrag an Abschlägen auf der Jahresabrechnung aus – ein Wunsch vieler Kunden. Das war technisch bislang nicht möglich. So wird die Abrechnung nachvollziehbar und transparent.

Self-Service-Portal ist geplant

Online-Portal: Bis Mitte des Jahres soll das Self-Service-Portal eingerichtet werden. Wer will, kann dann Abschläge und Tarife übers Internet ändern, Zählerstände eintragen. „Die Gewohnheiten und Ansprüche unserer Kunden haben sich, was den Service betrifft, in den letzten Jahren stark gewandelt. Das hängt insbesondere damit zusammen, dass sich das Internet als Kommunikationskanal etabliert hat“, so Trulson-Schult. Das Kunden-Portal bietet damit maximale Freiheit und Erreichbarkeit rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche. Geplant ist auch, künftig einen finanziell lukrativen Tarif nur für Online-Kunden anzubieten.

Von Kathrin Kabelitz