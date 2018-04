Haus VI - Eilenburger Jugendtreff Falle EB hat eine neue Leiterin

Gefunden: Elisa Engelhardt ist jetzt Leiterin im Jugendclub Falle EB. Den Bedarf nach Unterstützung für Ron Bräunig, der für die gesamten Abläufe im Jugendhaus 6 verantwortlich ist und bisher auch den Treff leitete, gab es schon lang. Bisher wurde der Treff von ehrenamtlichen Mitarbeitern betreut. Nun ist die Fachkraft-Verstärkung dank der Förderung des Landkreises möglich.

Die 29-Jährige hat sich inzwischen mit dem Umfeld vertraut gemacht. „Es ist unter anderem auch viel Öffentlichkeitsarbeit nötig, es ist wichtig, eine tägliche Angebotsstruktur zu haben und zu entwickeln“, erzählt sie. „Vielleicht lässt sich ein Tatort-Café etablieren“, so eine Überlegungen für neue Angebote. Immer am Sonntagabend könnte sich dann zum gemeinsamen Fernsehabend getroffen werden. Ein Quizabend könnte es auch geben.

Elisa Engelhardt ist jetzt Leiterin des Falle EB-Jugendtreffs Eilenburg Quelle: Wolfgang Sens

Geschütztes Umfeld und Beratung

„Außerdem würde ich gern in Eilenburg keine queere Gruppe aufbauen“, erklärt sie ein Projekt, das ihr besonders am Herzen liegt. Eine solche Gruppe gleichgeschlechtlich Orientierter könne gerade im jugendlichen Alter ein geschütztes Umfeld in der Freizeit, Beratung und Erfahrungsaustausch ermöglichen und so wichtigen Halt vermitteln.

Elisa Engelhardt hat Sozialarbeit studiert, stammt aus Schwerin, lebt in Leipzig, hat bereits einige Jahre in der offen Jugendarbeit bei Mannheim gearbeitet. Sie freut sich darauf, sich im Eilenburger Treff einzubringen und hier selbstständig arbeiten zu können. In den ersten Wochen galt es aber auch Netzwerke zu den anderen Jugendarbeitern im Umfeld zu knüpfen, zum Beispiel zu Franka Martin, die gleichaltrig und ebenfalls Leipzigerin ist. Sie betreut seit einigen Wochen die Mobile Jugendarbeit für Laußig und Doberschütz.

Von Heike Liesaus