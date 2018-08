Eilenburg/Radebeul

Warum soll ich die Uniform-Jacke tragen und die anderen haben nur die Polo-Shirts an? Warum werde ich am Saaleingang extra empfangen? Jenny Schneider hatte so einige Fragen, als sie am Sonnabend mit weiteren sieben Mitstreitern des Katastropheneinsatzzuges des DRK Eilenburg zu den 400 Gästen eines Helfer-Empfangs auf Schloss Wackerbarth in Radebeul zählte. Spätestens, als ihr Name aufgerufen wurde, war der 42-jährigen Doberschützerin klar, warum dieser Tag für sie so lief und nicht anders. Sie erhielt wie weitere 15 Sachsen für besondere Verdienste das Helfer-Ehrenzeichen als Steckkreuz. Zu den nordsächsischen Geehrten gehörte auch Ursula Baum aus Dreiheide (Mitglied im DRK Kreisverband Torgau-Oschatz. „Die ehrenamtlichen Helfer tragen dazu bei, dass Menschen in Not geholfen wird. Auch im Katastrophenfall sind all diese Menschen unverzichtbar. Ohne das Ehrenamt wären Einsatzlagen dieser Art nicht zu bewältigen“, sagte Innenminister Wöller, der mit Ministerpräsident Michael Kretschmer und Landtagspräsident Matthias Rößler die Ehrungen vornahm.

Jenny Schneider erhält von Roland Wöller das Sächsische Ehrenhelferabzeichen. Quelle: privat

Doberschützerin ist für den Verpflegungsbereich zuständig

Klar, dass sich Jenny Schneider darüber freute. Und das freute auch Kreisbereitschafts-Leiter Fred Hannemann, der die Doberschützerin übers Landratsamt vorgeschlagen hatte: „Sie ist von Anfang an dabei, hat den Koch- und Verpflegungsbereich übernommen und sich viel zusätzliches Wissen angeeignet“. Mit Jenny Schneider wurde erstmals ein Mitglied des 34-köpfigen Eilenburger Teams geehrt.

Helfer-Empfang findet alle zwei Jahre statt

Der Empfang findet seit 2012 alle zwei Jahre statt. In Sachsen sind über 50 000 ehrenamtliche Helfer in der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr aktiv tätig – davon 42 000 bei den Feuerwehren, rund 6400 in Katastrophenschutzeinheiten und 3000 Helfer beim THW.

Von Kathrin Kabelitz