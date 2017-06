Eilenburg. Training für den großen Auftritt: Bevor es auf die Bühne geht, die in der Nikolaikirche aufgebaut ist, sind wuschelige Perücken zu verteilen, China-Hüte, bunte T-Shirts, Kleider und Luftballons. Auch den Hintergrund schmücken Tücher in Regenbogenfarben. Denn „Tausend Farben hat die Welt“ ist der Titel des Musicals, das am Sonntag, dem 11. Juni, für alle Eilenburger Kinder als besonderen Programmpunkt auf dem Stadtfest zu erleben ist. Dafür üben nun Sänger der Rinckart-Singschule gemeinsam mit Schülern des Theaterprojekts der evangelischen Grundschule Cultus+. „Seit März üben die Kinder das Singspiel“, berichtet Kantorin Lena Ruddies, die das Ganze leitet. Aber es gibt es nicht allein bunte Kostüme. Drei Mädchen haben auch graue Mäntel an und spitze Zauberhüte auf dem Kopf. Sie spielen die Egalos, die alles vereinheitlich, in dem sie die Farben vernichten. Alles soll schön grau sein. Dagegen kämpfen dann zwei farbenfrohe Gestalten. Sie reisen in verschiedene Länder, um die Farben zurückzuholen. „Vielfarbigkeit und Unterschiedlichkeit können nur existieren, wenn wir tolerant und offen sind. Ein wichtiges Thema, das die Kinder in einer kurzweiligen Geschichte mit Liedern aus fünf Kontinenten auf die Bühne bringen werden“, erklärt Ruddies.

Die Aufführung startet am Stadtfestsonntag um 16 Uhr in der Nikolaikirche. Der Eintritt ist frei. Es wird am Ausgang eine Kollekte gesammelt.

Von Heike Liesaus