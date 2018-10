Eilenburg

Manchmal ist eben schon am 13. November Weihnachten. Zumindest werden dann wieder alle Kinder von bedürftigen Eilenburgern beschenkt, wenn letztere an diesem Tag den Weg ins Eilenburger Rathaus finden. Der Eilenburger Kinderfonds verteilt im Rathaus von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 14 Uhr zum dritten Mal Wertmarken, die auf dem Eilenburger Weihnachtsmarkt und im Eilenburger Tierpark eingelöst werden können.

Wertmarken für Festivitäten

Der Gang lohnt sich, schließlich spendiert der 1997 von der Eilenburgerin Margot Schwarzer initiierte Kinderfonds immerhin 50 Euro pro Kind. Dabei wird beim Kinderfonds Wert darauf gelegt, nicht nur Hartz-IV-Empfänger zu unterstützen, sondern vor allem auch jene, die knapp darüber liegen. Sie müssen ihre Bedürftigkeit aber beispielsweise mit Arbeitslosengeld- oder Wohngeldbescheid nachweisen können.

Die Wertmarken selbst, so erklärte Rathausmitarbeiterin Rita Heuschkel, können dann je zur Hälfte auf dem Weihnachtsmarkt, der vom 14. bis 16. Dezember seine Pforten öffnet, sowie am 23. und 24. Dezember im Eilenburger Tierpark ausgegeben werden. Letzterer lädt dann traditionell zu dem besinnlichen Jahresausklang in den Weihnachtsmärchenwald samt Strohballenzelt ein.

Über 200 Kinder profitieren

Im vergangenen Jahr haben immerhin über 200 Kinder von dieser Aktion profitiert. Von einer gleichen Größenordnung geht man nun auch in diesem Jahr aus.

Der Eilenburger Kinderfonds, der ausschließlich Eilenburgern unter die Arme greift, unterstützt darüber hinaus aber beispielsweise auch das Sommercamp in Schildau oder gibt auf Antrag Zuschüsse bei besonderen Familienanlässen wie Geburt oder Schulanfang.

Einladung ins Theater

Er ermöglicht aber auch die Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen. So verteilte der Kinderfonds erst jetzt 40 Karten für die Geschichte vom Wettlauf mit dem Hasen und Igel. Das Spiel von Theater Globus um Toleranz und Verständnis zwischen unterschiedlichen Charakteren um Freundschaft und Glück beginnt am Donnerstag um 10 Uhr im Bürgerhaus. Der Eintritt kostet für alle, die selbst bezahlen müssen, fünf Euro.

Von Ilka Fischer