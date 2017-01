Eilenburg. Die Eilenburger Kinderstadt des Jahres 2017 hat noch Platz. „Wir haben bisher 25 Anmeldungen. 15 Plätze könnten also noch besetzt werden“, ist von Sven Wildberger im Jugendtreff Just zu erfahren. In der ersten Woche der Sommerferien können 40 Mädchen und Jungen erneut ihre Stadt aufbauen. In den beiden vorigen Jahren war das Projekt für Acht- bis Elfjährige zum unvergesslichen Erlebnis geworden.

WiViKi und KidsCity

2015 wurde die Fläche neben der Grundschule Ost mit der „WildenViereckKinderstadt“, kurz „WiViKi“, besiedelt. 2016 entstand auf dem Areal neben der freien Grundschule Cultus+ die „KidsCity“. Die Namen dürfen sich die Kinder selbst ausdenken. Diesmal wird das Gelände vor dem Jugendtreff Just genutzt. „Es ist perspektivisch das Gelände, das für solche Projekte erschlossen werden soll“, erklärt Wildberger. Ursprünglich war vorgesehen, mit der Kinderstadt durch alle Stadtteile zu ziehen. So hätte sie zum Beispiel diesmal an der Belian-Grundschule gebaut werden können. Doch die Organisatoren mussten sich eingestehen, dass der hohe logistische und personelle Aufwand mit der Anbindung an den Jugendtreff geringer gehalten werden kann. „Einer der Vorteile in den vergangenen Jahren war schon die gute Zusammenarbeit mit der Grundschule Ost und Cultus+. Vorteil diesmal ist, dass auch die Workshops im Vorfeld quasi gleich vor Ort stattfinden können“, schätzt Sven Wildberger ein.

Diesmal mit Garten

Das erste Vorbereitungs-Treffen dieser Art wird am 18. März, die weiteren werden am 22. April und am 10. Juni stattfinden. Es gibt vieles, bei dem sich die Kinderstädter im Vorfeld einbringen können: Der neue Name ist zu erfinden, das Stadtwappen zu entwerfen, zu planen, was gebaut werden kann. Diesmal ist sogar Gärtnerisches vorgesehen. Weil Pflanzen nicht innerhalb einer Woche gedeihen, ist ein Workshop mit einer Gärtnerin organisiert. Hochbeete sollen angelegt werden. Fertig vorgesetzt werden das Rats- und Werkstattzelt sowie die blickdichte Bauzaunumfriedung. Auch für Verpflegung wird gesorgt. Ansonsten sollen die jungen Akteure vor allem selbst entscheiden und machen, was in der Stadt passiert. Die Organisatoren gehen im Vorfeld auf Materialsuche. Gebraucht werden jeweils Holz, Planen und Farbe. Sachspenden an Werkzeug, Hilfsmitteln wie Schrauben und Nägeln, Rohstoffe, Bastelmaterial sind gefragt, ebenso Geld fürs Beschaffen von speziellerem Material.

Kinderstadt 2017 am Treff Just, Windmühlenstraße 12 a, 26. Juni bis 1. Juli, Anmeldeformulare werden bis 30. Januar im Just angenommen. Weitere Infos auf www.kinderstadt-eilenburg.de

Von Heike Liesaus