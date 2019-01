Eilenburg

Voraussichtlich Mitte Februar wird die Außen-Fluchttreppe an der Kindertagesstätte Löwenzahn in Eilenburg Ost montiert. Drafi Gredig vom Bauamt der Stadt Eilenburg informierte zudem auf Nachfrage der LVZ: „Seit November wurde hier bereits in einem ersten Bauabschnitt die Fluchttür im Giebel der Westseite eingebaut. Außerdem wurden die Fundamente für die Treppe gegossen. Nach der Freigabe durch den Statiker Anfang Januar kann diese nun gefertigt werden.“

Im Frühjahr kommt der Speisenaufzug

Parallel dazu laufen die Vorbereitungen für einen zweiten Bauabschnitt an dieser Kindertagesstätte in Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt. Neben der Erfüllung einiger Auflagen aus dem Brandschutzkonzept geht es hier insbesondere um den Einbau eines Speisenaufzuges. „Voraussichtlich Ende März“, so die Prognose von Drafi Gredig, „können die Arbeiten erfolgen.“ Bis zum 31. Mai soll das 160 000 Euro teure Vorhaben, das aus dem Investitionsprogramm „Brücken in die Zukunft“ kofinanziert wird, abgeschlossen sein. Damit sind dann alle Voraussetzungen für die Aufnahme von 30 weiteren Kindergartenkindern erfüllt.

Von Ilka Fischer