Eilenburg

Zu einem Tag der offenen Tür lädt die Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH in ihre Eilenburger Klinik in der Wilhelm-Grune-Straße am Sonnabend von 10 bis 14 Uhr ein. Tobias Kirchner, Mitarbeiter Öffentlichkeitsarbeit/Marketing: „Wir bieten an diesem Tag ein Programm für die ganze Familie. So können Kinder ihr krankes Plüschtier verarzten lassen oder beim Schaugipsen am eigenen Leib erfahren, wie sich echter Gips anfühlt.“ Es werden Gesundheitschecks durchgeführt. Zudem stellen sich Fachabteilungen wie das Röntgen, die Gefäßchirurgie, die Physiotherapie sowie die Gynäkologie und Geburtshilfe vor.

Vorträge und Blick in den OP-Raum

Der Fokus liegt an diesem Tag aber auf dem Thema Darmkrebs. So sind direkt nach der Eröffnung um 10 Uhr entsprechende Patientenvorträge geplant. Chefarzt Dr. Alexander Thies geht dabei unter anderem der Frage nach: „Blut im Stuhl – was kann das sein?“ Anschließend können sich die Besucher in der Endokospie-Abteilung über die Abläufe der Darmspiegelung oder auch über das Entfernen der sogenannten Darmpolypen, die als häufigste Vorstufe von Darmkrebs gelten, informieren. Zudem gibt es in der Operations-Abteilung eine Präsentation, wie ein Darmkrebs im Frühstadium operativ entfernt werden kann.

Besucher können hinter die Kulissen schauen

Tobias Kirchner: „Alle Interessenten sind damit eingeladen, einmal hinter die Kulissen des Klinik-Betriebes zu schauen und Medizin kennen zu lernen.“ Für Essen und Trinken sei gesorgt.

Von Ilka Fischer