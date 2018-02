Eilenburger Laden-Besitzer sammeln Geld für schwerstkranke Kinder

Eilenburg. Ein Herz für schwerstkranke Kinder und Jugendliche – das zeichnet gleich mehrere Gewerbetreibende in Eilenburg aus, namentlich die Inhaber des Wohlfühlcafés und von EP Garbrecht in der Leipziger Straße, von Güther Mode in der Torgauer Straße sowie der Neuen Apotheke Ost im Gabelweg. Die Vier haben in ihren Läden Spendengelder gesammelt, die sie in diesen Tagen dem Verein Kinderhospiz Bärenherz Leipzig zukommen ließen.

Familien spenden

Gut ein Jahr lang stand in den Kassenbereichen der genannten Geschäfte eine Spendendose mit einem Plüschbär obendrauf. „Beim Bezahlen haben Kunden gefragt, wofür die sei, und wir haben es erklärt“, erzählt Klaus Garbrecht (62) von EP Garbrecht. Viele hätten daraufhin ohne zu zögern einen kleinen Obolus hinterlassen, insbesondere Familien mit Kindern. Ergänzt wurden die Kundenspenden durch Beträge, die die Gewerbetreibenden selbst beigesteuert haben. Wie viel genau in jeder einzelnen Box drin war, muss erst noch ausgezählt werden

„Tolles Zeichen für die Stadt“

„Wir haben uns gern an der Aktion beteiligt“, sagt Kerstin Nickl vom Wohlfühlcafé stellvertretend für alle Mitwirkenden. Darüber hinaus bedankt sich die 57-Jährige ausdrücklich bei der Eilenburger Bevölkerung. „Die haben ja den Großteil der gespendeten Geldsumme zusammengetragen – ein tolles Zeichen für unsere Stadt.“ Überglücklich zeigt sich auch Thomas Pertzsch (43) vom Kinderhospiz: „Es ist eine Ehre und große Freude.“ Der Ehrenamtler hatte die Spendenaktion federführend auf den Weg gebracht und nahm den Erlös in Vertretung der Vereinsführung entgegen.

Das Kinderhospiz Bärenherz ist eine Herberge in Markkleeberg, die Familien mit einem unheilbar kranken Kind Entlastung bietet und ihnen Geborgenheit schenkt. „Ohne Zuwendungen könnten wir diese Aufgabe nicht im notwendigen Umfang leisten“, betont Pertzsch. Es handelt sich um das einzige stationäre Kinderhospiz in Sachsen.

Von Matthias Klöppel