Eilenburg. Diese Lisztaffen-Zwillinge beantworten eine im Oktober 2016 gestellte Frage mit einem klaren „Ja“. Damals hatte der Eilenburger Tierpark ein Foto von seinen beiden neuen Lisztaffen verbreitet und dieses mit der Frage „Ist das nicht ein Traumpaar?“ überschrieben. Entstanden war diese Aufnahme nur wenige Stunden nach dem Einzug des Paares. Da hatten sich die beiden offensichtlich nach einer gemeinsam in der Schlafkiste verbrachten Nacht schon angefreundet. Das Weibchen, das inzwischen Erna heißt, war am Tag zuvor in der Transportkiste aus Braunschweig angereist. Erwin kam zeitgleich an die Mulde und stammt aus dem brandenburgischen Jocksdorf.

Der am Sonntagmorgen entdeckte Nachwuchs bei den Lisztaffen hat auch die Tierparkmitarbeiter überrascht. „Wir haben jedenfalls vorher keinen dicken Bauch gesehen“, sagt Tierparkleiter Stefan Teuber. Doch auch für eine komplette Familie der nur bis zu 25 Zentimeter großen Listzaffen bietet das geräumige Gehege am Haupthaus Platz.

Mit den Lisztaffen hatte der Tierpark einen Vorgriff auf das derzeit in Bau befindliche Tropicana gemacht. Ob Erna und Erwin mit ihrem Nachwuchs 2019 in dieses umziehen oder vielleicht doch im jetzigen Gehege bleiben, steht noch nicht fest.

Stefan Teuber freut sich über den ungeplanten Nachwuchs – auch bei den Störchen. Dort sind es nun vier Storchenjunge, die im Eilenburger Tierpark das Klappern lernen. Ursprünglich waren in dem Horst am 10. Mai drei Storchenküken geschlüpft. „Danach haben wir aber nur noch zwei Junge gesehen, doch jetzt sind es vier“, so Tierparkleiter Teuber. Nun wird vermutet, dass zwei Storchenkinder später geschlüpft sind. Dem Rechenspiel fügt er eine weitere Zahl hinzu: „Am Anfang hatten wir mal fünf Eier gezählt.“

Bei der Familie von Erna und Erwin vorbeischauen und bei den Störchen nachzählen, das lohnt an den nächsten beiden Sonntagen. Am Sonntag lädt der Tierpark zunächst zum Kindertag ein. Eine Woche darauf, Pfingstsonntag, wird das traditionelle Tierparkfest gefeiert.

Von Ilka Fischer