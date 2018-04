Freeze wie einfrieren heißt das, was Theresa Dora, Alexa-Charlotte und Amelie gerade zeigen. Es gilt, eine eigentlich sehr dynamisch wirkende Pose für einige Sekunden zu halten. Und das sieht gar nicht so einfach aus, mit den Beinen nach oben, den Kopf auf dem Boden, obwohl die drei sieben- bis achtjährigen Freundinnen erst zum zweiten Mal üben.

Praktikum im Jugendclub

Aber sie sind auch mit Feuereifer beim Breakdance-Training dabei, das seit Kurzem im Eilenburger Jugendtreff Falle EB angeboten wird. Power Moves, Six Step, Windmühle oder Flare sind weitere Fachbegriffe, die Tino Queitzsch anzubieten hat. Er ist angehender Erzieher im dritten Ausbildungsjahr und hat gerade sein Praktikum im Jugendclub Falle EB. Fußball und Parcours gehören ebenfalls zu seinen Hobbys, so weist es der Steckbrief am Falle-EB-Eingang aus, mit dem für das Breakdance-Projekt Reklame gemacht wird. Das hat der Papa von Alexa gesehen. Und damit sie nicht so alleine ist, machen die beiden anderen auch mit. Außerdem gibt es in den Reihen des Trio schon Erfahrungen mit Akrobatik. „Und nach den Sommerferien mache ich auch noch Hip Hop. Das ist so ähnlich“, sagt Alexa.

Schon mit 17 dabei

Tino Queitzsch hatte seine Breakdancegruppe in etwas späterem Alter gründet: „Mit 16, 17 Jahren“, erzählt er. Sogar beim Stadtfest gab’s Auftritte. Das ist schon einige Zeit her. Zwischenzeitlich hat er in Würzburg gewohnt. Breakdance, die ursprünglich auf der Straße getanzte Tanzform, die als Teil der Hip-Hop-Bewegung unter afroamerikanischen Jugendlichen in Manhattan und der südlichen Bronx im New York in den 1970er-Jahren entstand, ist auch in den 2010er-Jahren natürlich nicht allein etwas für Mädchen. Das Angebot im Kinder- und Jugendtreff Falle EB im Haus VI ist nicht nur freitags, sondern auch dienstags angesetzt.

Von Heike Liesaus