Eilenburg

Die Tage der Stummheit sind gezählt. Die Eilenburger Marienkirche, in der einst sogar drei Glocken läuteten, bekommt am Sonntag, dem 19. Mai, um 15 Uhr, nach rund sieben Jahren ihre Stimme zurück. Und dies doppelt. Denn in Holland wird derzeit nicht nur die große Glocke mit einem Durchmesser von 1,24 Metern repariert, dort wird derzeit auch eine zweite mittelgroße Glocke gegossen.

Positive und negative Überraschungen

Inez Laaser, die Vorsitzende des Eilenburger Gemeindekirchenrates: „Bei dem Festgottesdienst sollen sie dann jedenfalls offiziell zum ersten Mal ertönen.“ Und fügt im gleichen Atemzug an: „Der Termin steht, auch wenn wir bis dahin also noch viel Zeit für Überraschungen haben.“ Sie spielt damit darauf an, dass es davon bei diesem Projekt schon etliche gab – positive wie negative.

Positiv hebt die Verantwortliche der Kirchengemeinde hervor, dass erst die außerordentliche Spendenbereitschaft inner- und außerhalb der Kirchengemeinde ermöglicht hat, die zweite Glocke gleich mit gießen und einbauen zu lassen.

Glockenstuhl wird im Erzgebirge gebaut

Negatives gab es aber auch: So wird das Projekt, für das rund 75 000 Euro veranschlagt waren, nun doch etwas teurer als gedacht. „Doch wir bekommen das hin“, bleibt Inez Laaser optimistisch.

Zum einen muss bei der großen Glocke insbesondere an der Krone mehr repariert werden als gedacht. Zum anderen werden aber auch die Zimmererarbeiten umfangreicher.

Hans-Jürgen Stock, der Baubeauftragte der Kirchgemeinde für die Marienkirche, erklärt: „Erst nach dem Ausbau des Glockenstuhls im Januar war zu erkennen, dass die unteren Balken des Glockenstuhls in wesentlichen Teilen erneuert werden müssen. Entgegen ursprünglichen Plänen“, so führt er weiter aus, „wurde der Glockenstuhl daher demontiert.“ Er wird derzeit in Thalheim im Erzgebirge von der Firma Müller komplett neu aufgearbeitet. Wie weit die Fachleute sind, das will sich Hans-Jürgen Stock übrigens am Freitag gemeinsam mit Inez Laaser und Anja Töpler, der Baureferentin im Kirchenkreis, vor Ort anschauen. „Wir sind auf jeden Fall schon sehr gespannt“, blickt er voraus.

Für den Glockenstuhl sollen, so weit wie irgend möglich, die ursprünglichen Bauteile verwendet werden. Bevor er dann an seinen angestammten Platz im 25 Meter hohen Kirchturm kommt, wird er im Erzgebirge zur Probe aufgebaut.

Alte und neue Inschrift für die Glocke

Parallel dazu laufen die Arbeiten an den Glocken in Holland. Der Glockensachverständige der Landeskirche, Christoph Schulz, hat herausbekommen, welche lateinische Inschrift die ursprüngliche mittelgroße Glocke trug. Diese wird jetzt mit dem Verweis „ St. Marien Eilenburg 2019“ in die Glocke mit eingegossen. Doch der Gemeindekirchenrat hat auch die jüngere Geschichte im Blick. „Auf der Rückseite wird ein Symbol von einer zerbrochenen Glocke verankert“, weiß Hans-Jürgen Stock. Die beiden kaputten Hälften tragen die Jahreszahlen 1916 und 1943 – und erinnern damit an die Jahre, in denen die beiden Glocken für den Krieg demontiert worden sind. Hinzu kommt der vom Gemeindekirchenrat ausgewählte Spruch: „Seelig sind, die Frieden stiften“.

Harmonie am 19. Mai

Nun hoffen nicht nur Inez Laaser und Hans-Jürgen Stock, dass bei dem Glockengießen und den Arbeiten in Holland, Thalheim und Eilenburg nichts mehr schief geht. Und gerade weil es sehr schwierig war, das Gießen der mittelgroßen Glocke terminlich passend zur Reparatur der großen Glocke zu organisieren, setzen sie darauf, dass die beiden dann auch tontechnisch harmonieren.

Ob dies klappt? Auch alle Nicht-Kirchenmitglieder sind jedenfalls schon jetzt eingeladen, sich davon am 19. Mai vor Ort zu überzeugen.

Von Ilka Fischer