Eilenburger Marienstraße: Leser sind für eine Einbahnstraßenregelung

Eilenburg. Die meisten bei diesem nicht repräsentativen Votum waren für die Einschränkung. „Wir sind sehr dafür, dass die Marienstraße wieder zur Einbahnstraße wird“, mailten auch Dieter und Renate Grünler aus Eilenburg an die Redaktion. „Uns ist es selbst schon passiert, dass unverhofft aus der Marienstraße ein Linksabbieger ohne zu halten in die Bergstraße, die wir hochfuhren, einbog. Uns hat nur eine schnelle Reaktion und eine Notbremsung vor Schlimmerem bewahrt.“

Bürger sagen ihre Meinung im Stadtrat

Auch in der Stadtratssitzung in dieser Woche wurde das Thema noch einmal angesprochen: „Es fahren immer wieder Autos falsch herum“, plädierte die Eilenburgerin Monika Neumann-Wächtler in der Fragestunde für die Wiedereinführung der Einbahnstraßenregelung. „Auch mich hat das Thema schon gequält“, erklärte Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos). Er selbst hatte gerade vor einigen Stunden einen falsch abbiegenden Autofahrer erlebt. „Aber ich habe im Rathaus Argumente zu hören bekommen, warum es so ist: Der Ausbau in diesem Umfang samt Hangsicherung, mit Grundstückskauf und Abriss wurde mit Fördermitteln vollzogen. Wenn wir da jetzt eine Einbahnstraße draus machen, ist das Geld doch zum Fenster rausgeschmissen.“ Er selbst fahre gefühlte Hundert Mal in der Woche über die Einmündung.

Die Marienstraße gilt derzeit noch als Unfallschwerpunkt im Landkreis.

Von Heike Liesaus