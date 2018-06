Eilenburg

Zwischen Mai 2013 und September 2017 habe es an der Stelle fünf Unfälle gegeben, die von der Polizei aufgenommen wurden. Selbst, wenn noch einige hinzukommen, deren Folgen intern geregelt wurden: Von einem Unfallschwerpunkt könne nicht gesprochen werden.

Seit die Marienstraße nicht mehr als Einbahnstraße ausgewiesen ist, kommt es dort immer wieder zu gefährlichen Situationen. Auch er habe die Auffassung vertreten, dass es vielleicht besser wär, die Regelung zurückzunehmen, so Scheler. Allerdings sei ein enormer Aufwand betrieben worden, um die Straße inklusive Hangsicherung. so wie sie jetzt ist, herzustellen: „Da sind Fördermittel geflossen, die nicht einfach verschwendet werden können.“

Sein Amtskollege a.D., Herbert Poltersdorf, hat wenig Verständnis für Erklärungen, die es gegenüber Unfallbeteiligten gegeben habe, dass man Kosten als Grund nennt, „und erst etwas ändern kann, wenn es dort einen Verkehrstoten gibt“. Allerdings: Das Thema würde es so nicht geben, wenn sich Autofahrer an die Regeln halten. Die besagen: Tempo 30, Linksabbiegen von der Marien- auf die Bergstraße verboten. Autofahrer wie Jürgen Clauß raten deshalb: „Ich fahre verhalten an die Kreuzung heran. Wer sich als Autofahrer an die 30 km/hält, kann rechtzeitig bremsen.“

Von ka