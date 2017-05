Eilenburg. Musizieren mit Freunden nahmen die Mitglieder des Musikvereins Eilenburg am Wochenende wörtlich. Zu ihrem 20. Geburtstag hatten sie sich gute Freunde aus Gärtringen in Baden-Württemberg eingeladen und musizierten gemeinsam im fast ausverkauften Bürgerhaus.

Nach Gärtringen pflegen die Muldestädter schon eine lange Freundschaft. Der Grund ist Heribert Herbrich, der in Gärtringen die musikalische Leitung des örtlichen Musikvereins inne hat. Gabriele Hammermann und Heribert Herbrich sind in Eilenburg aufgewachsen und musizierten bereits als Jugendliche im örtlichen Sinfonie- und Blasorchester. Beide haben an der Leipziger Musikhochschule studiert, bis sich danach ihre musikalischen Wege trennten. Gabriele Hammermann übernahm als Außenstellenleiterin die Leitung der regionalen Musikschule in Eilenburg und unterrichtet bis heute die Violin-Schüler. Heribert Herbrich war Flötist beim Heeresmusikkorps Leipzig, bis er 1991 als 1. Flötist beim Landespolizeiorchester Baden-Württemberg eine neue Heimat und Wirkungsstätte fand. Seit nunmehr zwölf Jahren ist Herbrich zudem musikalischer Chef des Musikverein Gärtringen. „Wir kommen immer wieder gern nach Sachsen. Das ist ja meine alte Heimat. Diesmal ist es der Geburtstag des Musikvereins. Wir haben drei tolle Tage mit viel Musik und guten Gesprächen verbracht. Wir haben auch den Tierpark besucht und die Gärtringer haben gestern noch ein Frühshoppenkonzert gegeben“, bedankte sich Herbrich. Auch Gabriele Hammermann ist froh über den Besuch und ein bisschen aufgeregt vor dem Konzert: „Es ist ja nicht jeden Tag so, das man insgesamt 73 Musiker eines Orchesters dirigiert.“

Fast zwei Stunden begeisterten die Musiker ihre Zuschauer. Der musikalische Bogen reichte dabei Aaron Copland über Wolfgang Amadeus Mozart bis hin zu Melodien von Freddy Mercury oder James Last.

Von Steffen Brost