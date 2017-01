Eilenburg. Die Eilenburger lassen sich wirklich etwas einfallen, um Leute in die Stadt zu holen: „Ich habe heute in der Straßenbahn eine Tüte über den Kopf bekommen. Nun bin ich hier“, erwähnte Michael Fischer-Art mit gewisser Beiläufigkeit in seiner Rede zum Eilenburger Neujahrsempfang. Dessen Dramaturgie brachte den Leipziger Künstler per Zaubershow auf die Bühne: Eben noch präsentiert Felix Jenzowsky alias Magic Felix einen leeren mannshohen Gitter-Käfig, dann wird der verhüllt. Als der Vorhang wieder aufgeht, steht der Mann mit dem Schal drin.

Eine Überraschung für die Gäste im Saal, denn wer diesmal den thematischen Vortrag beim Neujahrsempfang halten sollte, war nicht im Programm vermerkt, wohl aber, dass die Bigband der Kreismusikschule mit Broadway-Sound umrahmte. Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) hatte gemeinsam mit Ehefrau Ines am Eingang zum großen Saal nicht allein den Vertretern aus Kommunal-, Landes- und Bundespolitik sowie der Eilenburger Wirtschaft die Hand geschüttelt, sondern auch mehr als 70 Eigentümer denkmalgeschützter Immobilien begrüßt. Denn diesmal stand das festliche Treffen zum Auftakt des neuen Jahres in Eilenburg unter dem Motto „Denkmalschutz und Kunst im öffentlichen Raum“ und dafür symbolisch neben der Bühne die Modelle der Postmeilensäule und des spielerischen Kunstobjekts Lauschberg, deren Originale am Kreisverkehr Leipziger Straße und auf dem Burgberg stehen. Nicht allein solche Objekte prägen das Bild der Stadt, sondern vor allem die Gebäude. Wer alte Häuser erhält und saniert, „bewahrt die Historie unserer Vergangenheit“, betonte der OBM in seiner Ansprache. Immerhin habe Eilenburg, obwohl die Stadt zum Ende des zweiten Weltkriegs zu 80 Prozent in Trümmer fiel, 120 denkmalgeschützte Gebäude oder solche mit besonderer Architektur aufzuweisen. Er erinnerte daran, dass auch die Stadt selbst Immobilien besitzt, die noch ungenutzt und unsaniert dastehen: das alte Amtsgericht und das ECW-Verwaltungsgebäude zum Beispiel. „Wir haben auch polarisierende Gebäude in der Neuzeit geschaffen“, so Scheler. Er nannte die Zweckbauten auf dem Burgberg, die Erweiterung des ehemaligen Mittelschul-Gebäudes an der Halleschen Straße, aber auch den gläsernen Info-Pavillon auf dem Marktplatz.

Beruhigend polarisierend

Polarisierend kann auch die bunte Kunst von Michael Fischer-Art sein. Auf alle Fälle schaffte er es, die Gäste zu unterhalten: 19 Jahre alt war er, als die Mauer fiel, lernte Maurer und Maler, war später Pfleger für geistig und körperlich Behinderte. Seine frühen Tätigkeiten seien ihm später zu Gute gekommen, zum Beispiel als er von der Polizei auf der Autobahn gestoppt wurde, weil er zu schnell war: „Toll, dass Ihr mich drauf aufmerksam macht, wäre mir doch nicht aufgefallen, bei der Geschwindigkeit.“ Er erzählte vom Kampf mit der Farbe gegen das Grau nicht allein im Leipzig der Nachwendezeit, warb für die Bemalung von Plattenbauten, weil deren Dämmung auch so den EU-Normen entspräche, schlug den Bogen von den hohen Mieten in Markkleeberg, bis hin nach Nordkorea, wohin er eingeladen war und wo die Plattenbauten dreimal so hoch sind wie hier, „aber ohne Stahlbewehrung“. Wo Abschreckungswaffen aus Holz mit Stahlspitzen bestehen. Von der Erschöpfung des 22-Millionen-Volkes kam er zu den Sachsen, deren Lieblings-Ziel es zu sein scheint, mit 49 Jahren den Erschöpfungstod zu erleiden, wenn schon nicht durch Arbeit, dann wenigstens beim Marathon. Fischer-Art erzählte von der Rettung eines Hauses in Sebnitz, dem er ein buntes Outfit verpasste. Gegen Anfangs-Widerstand des Denkmalschutzes. Es sei heute Touristen-Magnet, ebenso wie der Brunnen in Frankfurt Oder, dessen Dimensionen ihm selbst Respekt einflößten. Der laufe jetzt seit 16 Jahren.„Gestalterische Maßnahmen können viel dafür tun, dass Zerstörungswille ausbleibt“, zog er ein Fazit. Und falls jemand ein Haus habe, dessen Fassade etwas Gestaltung brauchen könnte, „melden Sie sich unauffällig“, setze er augenzwinkernd hinzu.

Neues in Planung

Magic-Felix ließ zum Schluss einen Flockenwirbel aus dem Fächer über die Bühne kreisen. Durchaus gelungen, fand Herbert Kälber, der ein Gründerzeit-Mietshaus in der Schulstraße seit 20 Jahren besitzt, und deshalb unter den geladenen Gästen war: „Eine schöne Idee, wenn ich mir es auch fachlicher vorgestellt hatte.“ Zufällig hatten er und seine Partnerin an dem Tisch Platz genommen, an dem auch André Gaebel, Eigentümer der Nachbarhäuser. Der wiederum hat gemeinsam mit seinem Bruder schon mehrere Immobilien in Eilenburg saniert und neu gebaut. Und er feilt an weiteren Plänen: Zwei größere Wohnhäuser im modernen Stil sollen in den kommenden zwei Jahren auf bisher freien Plätzen entstehen.

Von Heike Liesaus