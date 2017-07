Eilenburger Nordring: Aus sechs Wohnungen werden drei

Eilenburg. Was ist los am Nordring 24 in Eilenburg? Ist die Sanierung ins Stocken geraten? Denn am Haus in der Nähe des Eilenburger Mühlgrabens steht das Baugerüst schon seit einigen Monaten. Das Projekt läuft im Auftrag der Eilenburger Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft (EWV). Deren Geschäftsführerin Birgit Bendix-Bade bestätigt, dass bei den Arbeiten durchaus immer mal Verzögerungen eintraten. Einer der Gründe: Alte Gebäude haben Überraschungen parat. „Da müssen dann neue Lösungen gefunden und auch mit dem Denkmalschutz abgesprochen werden. Es geht aber Schritt für Schritt voran.“

Dach wird fertig

Dieser Tage soll das Dach endgültig wieder auf das Haus kommen. Bendix-Bade hat den Giebel sogar vom Sitz der EWV am Maxim-Gorki-Platz im Blick. Noch sieht sie von dort aus Sparren ohne Ziegel, aber auf einem Teil der Fläche sind sie schon drauf. Am Freitagvormittag jedoch sind tatsächlich nur zwei Arbeiter auf dem Gerüst zu sichten, die gerade Fugen an der Klinkerfassade füllen. Die Front zum Nordring zeigt hinter dem Gerüst neuen Putz und neue Farbe.

Arbeiten enden im August

Bis Ende August sei der Abschluss der Arbeiten am Dach und der Fassade vorgesehen, so die EWV-Chefin. Im Anschluss geht es innen weiter, werden aus sechs kleinen Wohnungen drei große mit jeweils vier Zimmern entstehen. Und das in günstiger Lage, nahe des Eilenburger Grüngürtels mit Spielplätzen gleich nebenan. Das Gebäude steht auf der Eilenburger Liste der Kulturdenkmale als „Mietshaus in halboffener Bebauung mit Einfriedung und Tor“. Seine Entstehung wird auf das Ende des 19. Jahrhunderts datiert. Es gilt als „gründerzeitliches Bebauungsbeispiel mit qualitätvoller Architektur“.

Von Heike Liesaus