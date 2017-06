Eilenburg. Wer dieser Tage ins Eilenburger Rathaus kommt, sollte sich ruhig die eine oder andere Minute mehr Zeit nehmen. Denn in der zweiten und dritten Etage sind Bilder des Neigungskurs Klasse 9 der Eilenburger Friedrich-Tschanter-Oberschule zu sehen. „Wir erobern die 3. Dimension“ hieß das Thema, das Kunst-Lehrerin Jördis Honecker gemeinsam mit ihren Schülern bearbeitet hat. Schwerpunkte waren dabei perspektivisches Zeichnen (Zentralperspektive, Isometrie), künstlerisches Tagebuch sowie Pop-up Bücher, Karten und Kirigami. „Die Schüler lernen die Möglichkeiten kennen, die es gibt, um in der Ebene einen Raum darzustellen“, so Jördis Honecker.

Die Mädchen und Jungen orientieren sich bei der praktischen Arbeit an der Werkstattsituation. Sie werden im Laufe des Kurses befähigt, zunehmend eigenverantwortlich an der Planung, Durchführung und Präsentation von Gestaltungsaufgaben mitzuwirken und lernen, ihre Arbeitsergebnisse selbstkritisch einzuschätzen. Die ausgestellten Bilder sind in Zentralperspektive konstruiert. Themen waren hier die Konstruktion mit zwei Fluchtpunkten (Übereckkonstruktion) und die Konstruktion von Bögen.

In der zweiten Etage sind zwei Tafeln gestaltet. Zum einen mit Arbeiten von Schülern einer sechsten Klasse zum Thema „Marc Chagall – Ich und meine Träume, meine Stadt, mein Dorf“ in Anlehnung an das Bild vom Künstler „Ich und das Dorf“. Hier wurde ein typisches Element aus Chagalls Bildern, zum Beispiel ein Fisch, eine Ziege, ein Engel, ein Liebespaar, als Kopie vorgegeben und im Bild weitergestaltet.

Die zweite Tafel zeigt Arbeiten einer achten Klasse zum Thema: „Großstadt mit historischem Gebäude“. Auch hier wird das historische Gebäude vorgegeben und das Bild in Zentralperspektive mit einem Fluchtpunkt entsprechend weitergestaltet.

Von Kathrin Kabelitz