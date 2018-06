Eilenburg

Vielleicht hätten sie es ja besser gemacht als es Jogi Löw mit der Fußball-Nationalmannschaft in Russland gelungen ist. Den ersten Schritt auf dem Weg zur Trainer-Karriere haben die 17 Schüler des Eilenburger Martin-Rinckart-Gymnasiums schon mal erfolgreich absolviert. Sie wurden zu DFB-Junior-Coaches ausgebildet.

Zertifikat gibt es nach 40 Stunden Schulung und Klausur

Nach 40 Schulungsstunden und bestandener Klausur haben alle das Zertifikat in der Tasche, zudem stellte Projektpartner Commerzbank jeweils eine Trainermappe für Taktikbesprechungen sowie Fußbälle für die Schule zur Verfügung.

2013 hatte der Deutsche Fußballbund mit Unterstützung des Geldinstituts die Initiative zur Förderung des Fußballtrainer-Nachwuchses gestartet. 200 Schulen nehmen bundesweit teil, 20.000 Schüler wurden zu jungen Trainern ausgebildet. „Wir sind jetzt hier im vierten Jahr in Folge, es läuft nicht überall so gut“, lobt Marcus Danz, Chef der Qualifizierungsabteilung beim Sächsischen Fußballverband, in Richtung der Schulleitung und der Sportlehrer Mario Ryk und David Thorwarth. Danz hofft, dass die jungen Trainer in ihren Vereinen oder in AGs an der Schule anwenden, was sie gelernt haben oder in Kursen noch lernen können. Dass der Jugendbereich qualifizierte und motivierte Trainer braucht, weiß auch Bela Virag, Nachwuchsleiter beim FC Eilenburg. Er will mit den jungen Leuten in Kontakt treten, um den einen oder anderen für Verein zu gewinnen.

Neben der Theorie gab es auch den Praxistest

Neben der Theorie gab es den Praxistest, der die Schüler vor die Herausforderung stellte, nicht mehr nur Spieler zu sein, sondern als Trainer klare Anweisungen zu geben und dabei auch auf das Alter viel jüngerer Sportler einzugehen. Gemeistert haben das die Schüler nach Meinung ihrer Lehrer sehr gut. Und für Schulleiter Dieter Mannel ist der Einsatz bester Beweis dafür: „Andere reden von der Stärkung des ländlichen Raumes, ihr macht das.“

Von Kathrin Kabelitz