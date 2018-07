Eilenburg

Seine innere Aufregung zeigte Daniel Leipelt nicht. Cool und mit einem Bier in der Hand lief der Eilenburger nicht nur einmal zwischen Bühne, Technikzelt und Versorgungsständen hin und her. Und dennoch merkte man ihm und seiner Mannschaft das Lampenfieber vor der Premiere der 1. Eilenburger Rocknacht an. „Das ist ein Gemeinschaftsprojekt zwischen der Musikwerkstatt und dem Verein Kulturnetzwerk eigenArt aus unserer Stadt. Wir wollten etwas für die Jugend und die junggebliebenen Erwachsenen auf die Beine stellen. In der Rocknacht steckt viel Arbeit und viel Vorbereitung. Nach 2016 mit Rock am See an der Kiesgrube sollte es jetzt eine Art Fortsetzung geben. Ob wir im nächsten Jahr Nummer drei nachschieben wird nach einer Auswertung entschieden“, erzählte Leipelt.

Coversongs und Selbstgeschriebenes

Eingeladen hatten die Macher die Leipziger Band Rokkers mit ihren Songs von AC/DC, Led Zeppelin, Motörhead und vielen mehr. „Wir spielen alles, was mit Rock zu tun hat. Ob Gecovertes oder selbst geschriebene Songs“, sagte Rokkers-Keyboarder Udo Schmidtke.

Doch bevor die alten Hase der Branche die Saiten ihrer Gitarren strapazierten, sorgte die Eilenburger Band Fuel Gas Stallione für ein gutes Warm up. Sebastian Bierbass, Daniel Schröter und Florian Jähnichen-Knorr brachten die Besucher ordentlich in Stimmung. „Wir sind alle Freunde von früher. Haben zusammen in Eilenburg die Schule besucht und später die Band gegründet“, erzählte Gitarrist und Sänger Florian Jähnichen-Knorr. Und die Besucher belohnten die Mühe der Organisatoren mit viel Beifall.

Gut 250 Besucher

„Wir hatten etwa 250 Gäste auf dem Burgberg. Das war ein guter Anfang. Darauf lässt sich aufbauen. Wir bedanken uns bei vielen, die uns im Vorfeld unterstützt haben. Nennen möchte ich die Elektrofirma Danzmann sowie die Stadt Eilenburg“, bedankte sich Leipelt.

Von Steffen Brost