Eilenburg. Als die Kinder des Eilenburger Belian-Hortes an einem schönen Frühlingstag plötzlich ein lautes Blitzen, Donnern und Rummenigge hörten, schauten sie aus dem Fenster und entdeckten auf ihrem Schulhof etwas Seltsames. Ein silbergraues mit vielen Blinklichtern bestücktes, unbekanntes Flugobjekt war gelandet und herausstieg ein kleiner Außerirdischer, nicht älter als die Jungen und Mädchen selber.

Mit diesem tollen Einstieg erfreuten die Grundschüler am Donnerstagabend Eltern, Großeltern und Geschwister zum traditionellen Elterntag. In einem lebhaften Programm zeigten die Kids, was in ihnen steckt. Der kleine Außerirdische Geon vom Stern Geonosis, gespielt von Elias Ackermann, staunte nicht schlecht, als ihn seine neuen Freunde trotz seines Andersseins freundlich empfingen und ihm zeigten, wie toll es bei ihnen zugeht. Schnell sind die Sportler, Tänzer, Musiker und Sänger der verschiedenen Werkstattgruppen zur Stelle und präsentierten ihm, was es alles im Hort zu lernen und erleben gibt.

Hort ist eben mehr als ein geschützter Ort, indem Kinder betreut werden. „An den Programmpunkten haben alle Kinder mitgewirkt. Natürlich nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Hintergrund. Einladungen mussten geschrieben, Kulissen gebaut und Kostüme hergestellt werden“, erzählt Erzieherin Antje Barton. Unter ihrer Regie und mit Hilfe des Teams entstand dieser kurzweilige, galaktische Ausflug, der im voll besetzten Bürgerhaus von den Gästen mit reichlich Applaus belohnt wurde.

Von Anke Herold